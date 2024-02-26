新青安挹注 1月五大銀行新承作房貸寫歷史次高

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（中央社記者潘姿羽台北26日電）新青安優惠貸款助攻，房市買氣持續升溫，央行公布1月五大銀行新承作房貸金額新台幣931.95億元，為歷史次高紀錄，其中新青安房貸占比衝上39.86%，為去年8月上路以來新高，央行官員表示，持續緊盯房市，目前氛圍仍屬健康。

央行今天公布今年1月五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）新承做放款加權平均利率為1.949%，較112年12月的2.051%下降0.102個百分點，主要是因部分銀行承做利率較低的大額政府及機關等貸款金額增加，使週轉金貸款利率較去年12月下降所致。

至於外界最關注的新承作房貸，去年12月正值年前購屋、交屋旺季，五大銀行新承做購屋貸款衝上989.55億元，直逼千億元大關，連2月改寫統計以來新高紀錄；今年1月未能再創高，新承做購屋貸款金額為931.95億元，月減57.6億元，仍寫下歷史次高紀錄。

央行官員說明，去年12月正值旺季，墊高基期，使得今年1月呈現月減，但絕對值仍是相當高的水準；此外，因利率較低的新青安貸款比重上升，1月新承作房貸利率微降至2.073%，下滑0.006個百分點。

央行官員指出，新青安房貸帶動房市買氣，新青安貸款占當月五大銀行新承作房貸比率也穩步走揚，顯示當前房市雖然交易量能升溫，但仍以剛性需求的自住買盤為主。

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央行統計新青安房貸占五大銀行新承做房貸比重，去年8月上路後，9月便衝破3成、達34.61%，而後趨勢持續向上，並於今年1月達39.86%、進逼4成，為方案上路以來最高水準。

央行官員指出，新青安方案確實挹注房市買氣，但同時觀察建築貸款，年增率持續下滑；就政府立場，相關部會一直滾動檢討相關政策，希望房市健康發展、有序降溫，目前觀察也是如此。（編輯：張均懋）1130226