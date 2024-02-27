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鈺齊2023年下半年擬配發現金股利3元 全年配息5元

2024/2/27 12:09
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（中央社記者潘智義台北27日電）製鞋廠鈺齊國際2023年每股盈餘（EPS）7.87元，公司今天公告2023年下半年度每股將配發現金股利3元，累計全年配息5元，配息率逾6成。台股今天盤中翻黑一度重挫近200點，鈺齊股價相對抗跌，守在平盤122元附近。

鈺齊國際公司發布新聞稿說明，2023年上半年每股現金股利2元，2024年3月18日為除息交易日，預計在2024年4月18日完成現金股利發放作業。

鈺齊國際指出，董事會今天決議2023年下半年度每股將配發現金股利3元，除息日期將另行公告，2023年全年每股將配發現金股利5元；以集團2023年下半年合併營收新台幣72.23億元，歸屬於母公司稅後淨利4.01億元，每股稅後盈餘2.11元計算，2023下半年配息率將達142.2%。

鈺齊國際為國內主要鞋業代工廠商之一，主要從事戶外功能鞋、運動鞋代工製造，擁有逾50家國際知名品牌客戶；營運總部位於台灣雲林縣斗六市，旗下生產基地遍及中國福建、湖北、越南以及柬埔寨等地。

雖然台股今天盤中重挫，但鈺齊股價抗跌，且守在平盤122元附近，最高124元，漲幅1.63%，最低121元，跌幅0.81%。（編輯：楊凱翔）1130227

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