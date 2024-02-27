台股震盪270點力守5日線 法人：關注美國通膨數據

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北27日電）台股今天漲多回檔修正，早盤創19023.01點新高，隨著賣壓出籠，指數急殺下探18752.53點，上下震盪270點，終場收在18854.41點，力守5日線。法人表示，台股多頭格局維持不變，美國通膨數據是近期市場關注焦點。

台股加權指數收在18854.41點，力守5日均線18844.15點，下跌93.64點，跌幅約0.49%，成交值新台幣4225.23億元。

台積電盤中雖下探691元，下跌7元，不過尾盤在買盤湧入，跌勢逐步收斂，終場收在平盤698元，市值守住18兆元關卡。

人工智慧（AI）族群緯創、緯穎、華碩、廣達，以及電路板廠欣興、南電走勢疲弱，影響電子類股指數下跌0.62%。

傳統產業股普遍收跌，塑膠類股指數下跌0.92%，觀光和航運類股指數也下跌逾0.8%；紡織股表現相對抗跌，類股指數上揚約0.2%。

京城銀去年獲利表現亮眼，每股純益達5.59元，每股將配息3元，激勵股價勁揚7.59%，連帶帶動金融類股指數上揚0.28%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股短期漲多，難免會拉回修正，在5日均線尚未反轉下彎，多方格局維持不變。美國通膨數據本週將出爐，是市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1130227