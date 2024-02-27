更多編輯台推薦新聞：
圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光
政治

圖輯／國造潛艦海鯤號泊港測試最後階段 艦艏、側視聲納首曝光

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到
兩岸

影片／周庭談監獄生活：看小說忘記痛苦 6月4日寄信朋友收不到

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂
政治

行政院台北橋八堵車站列不義遺址 認定標準、如何處置一篇看懂

中央社公告
社會

中央社公告

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股1/300
首頁 / 證券

台股震盪270點力守5日線 法人：關注美國通膨數據

2024/2/27 14:15（2/27 14:35 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股27日下跌93.64點，終場收在18854.41點。（中央社檔案照片）
台股27日下跌93.64點，終場收在18854.41點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中台北27日電）台股今天漲多回檔修正，早盤創19023.01點新高，隨著賣壓出籠，指數急殺下探18752.53點，上下震盪270點，終場收在18854.41點，力守5日線。法人表示，台股多頭格局維持不變，美國通膨數據是近期市場關注焦點。

台股加權指數收在18854.41點，力守5日均線18844.15點，下跌93.64點，跌幅約0.49%，成交值新台幣4225.23億元。

台積電盤中雖下探691元，下跌7元，不過尾盤在買盤湧入，跌勢逐步收斂，終場收在平盤698元，市值守住18兆元關卡。

人工智慧（AI）族群緯創、緯穎、華碩、廣達，以及電路板廠欣興、南電走勢疲弱，影響電子類股指數下跌0.62%。

傳統產業股普遍收跌，塑膠類股指數下跌0.92%，觀光和航運類股指數也下跌逾0.8%；紡織股表現相對抗跌，類股指數上揚約0.2%。

京城銀去年獲利表現亮眼，每股純益達5.59元，每股將配息3元，激勵股價勁揚7.59%，連帶帶動金融類股指數上揚0.28%。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股短期漲多，難免會拉回修正，在5日均線尚未反轉下彎，多方格局維持不變。美國通膨數據本週將出爐，是市場關注焦點。（編輯：楊凱翔）1130227

延伸閱讀
台股強強滾 2月消費信心指數續揚投資股票時機衝高市場靜待通膨數據 美股大多收跌美股多數收低 法人：台股後市關注通膨數據
台股
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國泰永續高股息ETF除息行情失靈 爆量居成交量冠軍
172.30.142.239