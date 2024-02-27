中鋼1月稅前淨利6.8億 鋼市向上訊號估第2季明朗

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（中央社記者賴言曦台北27日電）中鋼公布1月自結合併稅前淨利新台幣6.8億元，1月出貨量102.9萬噸，穩守百萬噸水準；後續預期鋼鐵產業補庫存需求將持續和緩釋出，鋼市明確向上的訊號要觀察到第2季才會明朗。

中鋼今天公布1月自結營收319.3億元，年增22%；合併營業利益1.29億元、合併稅前淨利6.8億元，雙雙較去年同期由虧轉盈；1月碳鋼銷售量67萬4899噸。

針對1月營運，中鋼說明，合併稅前淨利提升主因是鋼鐵業銷售數量增加、單價上漲且成本下跌，帶動營業收入及營業利益同步成長；而礦業投資獲配股利增加，也為中鋼營運帶來挹注。

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觀察近期市況，中鋼回應中央社記者採訪時表示，1月鋼品出貨量約102.9萬噸，穩守百萬噸水準；2月因春節假期影響工作天數，預估出貨量約90萬噸左右。

中鋼認為，全球製造業歷經近2年庫存去化後，整體週期持續向上，預期鋼鐵產業補庫存需求將和緩釋出，有利中鋼未來營運基礎；不過近期美國、歐洲市場鋼價出現修正，中國鋼廠先前加大生產使庫存提高，後市仍須審慎觀察，預估鋼市確立向上的訊號，要觀察到第2季才會明朗化。（編輯：張良知、楊蘭軒）1130227