機械公會：台灣工具機禁輸俄 中國業者得利

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）機械公會理事長魏燦文今天預期，機械產業上半年產值逐季成長，今年產值可回到2022年新台幣1.45兆元水準。談到管制工具機出口至俄羅斯，他表示，公會廠商全力配合，但管制台灣業者，受益的是中國廠商，籲政府提出因應策略。

台灣機械工業同業公會下午召開「台灣機械產業發展論壇暨白皮書發表會」，提出台灣機械產業2035發展3大目標，包括機械年產值倍增至新台幣3兆元、附加價值率達到35%以上、人均產值達到600萬元的願景。

媒體詢問對上半年產業景氣看法，魏燦文指出，1月台灣機械出口終結連續17個月年增率下滑趨勢，預期第1季和第2季台灣機械業產值表現，可較去年同期佳、並逐季成長，3至6月可逐月回溫，今年產值可回到2022年約新台幣1.45兆元水準。

從應用來看，魏燦文表示，包括工具機、塑橡膠機、木工機、金屬切銷機等，訂單漸回溫。觀察各主要市場，魏燦文指出，中國市場持續萎縮，景氣不太好，以前重心放在中國大陸的廠商，投資也逐漸轉移至美墨邊境、加拿大、東歐等地，新市場包括中東、中南美洲、非洲、東歐等地。

針對管制工具機出口俄羅斯和白俄羅斯，魏燦文說，「這個問題值得商榷」，業界花費很多心思開拓市場；但由於俄羅斯與烏克蘭戰爭影響，俄羅斯受到美國制裁進出口遭管制，機械公會也要求所有會員廠商配合政府政策，大家也積極配合。

不過魏燦文指出，俄羅斯透過中東或土耳其等地進口機械設備，台灣廠商也是無可奈何；他說，管制台灣業者機械設備，獲利的卻是中國廠商，去年中國外銷到俄羅斯工具機產品，業績年增率高達60%。

魏燦文說，這其實是「白白地把市場奉送給中國」，經濟受到政治干預，吃虧的是廠商，業者實在意想不到，他呼籲政府提出例如補貼或輔導等因應策略。

談到新台幣匯率，魏燦文指出，匯率是機械業出口「永遠的痛」，相較日圓貶值近12%，新台幣貶值有限相對強勢，影響機械業出口競爭力；若匯率能與日本保持平衡競爭力，有助台灣機械業出口，產業仍期盼新台幣兌美元匯率落在32元區間。

面對電價可能上漲，魏燦文表示，台灣電價已是東南亞國家最便宜的，「若電力公司一直賠下去不是辦法」，產業界應積極轉型使用綠電或創電，且民生用電已經幾十年沒有調整，「電力公司不漲價也不行」，電價應該要公平，產業也要積極使用綠電。

魏燦文表示，影響產業競爭力的關鍵不是電價，而是產品的差異化和客製化，不能僅以價格取勝，產品若無法被模仿，優勢就存在。（編輯：張良知）1130227