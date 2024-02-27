賴副總統：機械業要走創新 盼台灣成高階製造國家

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（中央社記者鍾榮峰台北27日電）總統當選人、副總統賴清德今天表示，到2035年台灣機械業產值倍增，一定要走創新，附加價值才會高，台灣要走創新驅動的經濟模式，政府也責無旁貸協助中小企業數位化和淨零轉型，也會與世界民主國家合作簽訂投資保障協定。

賴副總統表示，希望台灣以製造業聞名於國際，台灣未來成為高階製造的國家。

台灣機械工業同業公會下午召開「台灣機械產業發展論壇暨白皮書發表會」，提出台灣機械產業2035發展3大目標，包括機械年產值倍增至新台幣3兆元、附加價值率達到35%以上、人均產值達到600萬元的願景，副總統賴清德受邀出席致詞。

賴副總統表示，政府非常支持機械產業，因為機械產業不僅是從業家數超過1.4萬家，從業和服務人口近50萬人，年產值超過新台幣兆元，機械公會也是台灣數一數二的資深公會，是政府與業界的溝通橋梁。

賴副總統指出，機械公會今天提出白皮書，提出2035發展3大目標、3大發展主軸和6大推動策略相當具體可行，未來政府會共襄盛舉，共同往目標邁進。副總統並提出3大目標可以多一個目標，也就是到2035年，台灣機械產業從業員工薪資也可以倍增。

賴副總統分享國家希望工程3要點，呼應機械公會3大主軸和6大策略。首先，賴副總統表示，到2035年這11年期間台灣機械業產值要倍增，一定要走創新，附加價值才會高，國家希望工程以創新為驅動力的經濟發展模式，有別以往生產要素驅動模式。

副總統指出，花更多時間和低成本的時代已經過去，台灣要走創新驅動的經濟模式。

其次，國家希望工程重點是協助台灣企業，順利推動完成數位化和淨零轉型。副總統指出，台灣中小企業家數達150多萬家，提供近千萬人就業機會，但其中60%中小企業無法因應數位化和淨零轉型，政府責無旁貸，要跟各行各業站在一起，公會是政府幫手，利用平台協助廠商會員順利轉型。

副總統表示，希望台灣以製造業聞名於國際，台灣未來成為高階製造的國家。

第三，賴副總統指出，台灣在產業上可以成為「日不落國」，不管太陽在哪裡何時升起，都可以照耀台灣企業，政府要改善台灣投資環境，讓企業持續立足台灣、耕耘台灣、加碼投資台灣，政府也會與世界民主國家合作，簽訂投資保障協定，企業布局全球可受到保障。

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副總統指出，政府持續加入區域經濟組織，包括CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）、台美21世紀貿易倡議、未來走向雙邊貿易協定，在經貿部會努力下，台灣與加拿大、英國、澳大利亞已有成果，目的讓台灣產品可以行銷全世界。

賴副總統表示，希望機械公會把他當作自己人，視為產業界的一份子，大家一起努力，達到台灣機械產業2035發展「3+1」目標。（編輯：張均懋）1130227