三大法人同步賣超 法人：台股攻高有賴權值股

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（中央社記者張建中台北27日電）台股今天下跌93.64點，收在18854.41點，力守5日均線。外資、投信及自營商同步賣超，為龍年開紅盤以來首見。法人表示，三大法人操作採取謹慎策略，大盤上檔空間恐有限，指數若要進一步攻高，有賴權值股強勢表現。

台股上下震盪270點，早盤衝上19023.01點，創新高，隨著人工智慧（AI）、印刷電路板族群紛紛走弱，塑膠、電纜及航運等傳統產業股走低，盤中急殺下探18752.53點。終場在台積電力守平盤698元，指數收在18854.41點，下跌93.64點，成交值新台幣4225.23億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股龍年開紅盤以來維持高檔震盪走勢，今天盤中跌破5日均線，不過，收盤站回5日均線18844點之上，且均線尚未下彎，暫時視為修正短線漲多的乖離。

分析師王兆立說，龍年以來融資餘額不斷升高，估計增加超過100億元；反觀法人操作相對謹慎，外資偶有賣超情況，投信則逢高減碼，連日賣超。

據統計，外資及陸資今天賣超121.66億元，自營商賣超52.26億元，投信賣超25.21億元，為龍年以來首見三大法人同步賣超情況；三大法人合計賣超199.13億元。

王兆立表示，美元指數不斷滑落，新台幣匯率卻不升反貶，研判外資並未大舉匯入資金；隨著融資餘額增加，市場籌碼不排除可能趨於凌亂。

他說，市場維持一定人氣，並未快速退燒，多方格局仍不變，不過類股輪動快速，如AI族群今天多回檔修正，重電族群亞力及華城同步走跌，僅中興電持續上揚，走勢不同調，投資人謹慎為宜。

王兆立表示，台股大盤若要進一步攻高，有待權值股強勢表現。美國通膨數據將於本週出爐，結果可能牽動聯邦準備理事會（Fed）利率政策，不排除可能進一步影響美股及台股後續表現，是觀察重點。

據台灣證券交易所資料，外資今天賣超國泰永續高股息最多，達2萬7947張，其餘賣超前10名有欣興、群益台灣精選高息、中鋼、光寶科、新光金、中華電、復華富時不動產、台新金及開發金。

外資今天買超前10名有玉山金、英業達、台積電、華泰、京城銀、華通、中信中國高股息、士電、新興及國泰智能電動車。（編輯：張均懋）1130227