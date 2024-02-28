強化工具機控制器核心技術 經部3億助攻高值低碳化

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（中央社記者劉千綾台北28日電）為協助工具機業者邁向高值化、低碳化，經濟部今年度規劃約新台幣3億元經費，除了針對智慧機械補助外，也推動工具機廠搭配國產控制器應用、及建立資料庫提高碳盤查能力；貿易署也投入50億元強化海外拓銷，盼助業者分散市場。

工具機產業近期面臨日幣貶值競爭，加上中國喊中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），且受國際貿易管制壓縮俄國銷售市場等國際局勢壓力，台廠朝向高階機種開發、與分散市場勢在必行。

經濟部產業發展署表示，除了規劃智慧機械近2億元補助經費，今年度新增控制器高值化以及完備工具機產品類別規則（PCR）資料庫計畫，經費共1億元，此外，也持續協助工具機業者打入半導體先進製程設備供應鏈。

產發署官員說明，控制器為工具機最核心的零組件，為促進跨業合作，業者可與水五金、手工具、紡織或自行車等產業共同提案申請；雖然計畫最高補助金額為3000萬元，但仍須視技術程度，預估每案約可獲1000萬元，未來3至5家廠商可受惠。

在淨零轉型浪潮下，產業碳排計算攸關競爭力，產發署官員表示，將連結公協會完備各式工具機產品類別規則（PCR），建立數據資料庫，以標準化程序協助產業展開碳盤查。

此外，2022年俄烏戰爭爆發後，歐美等國紛紛祭出經濟制裁、實體名單等出口管制，台灣對俄出口的大宗貨品，如工具機、零組件等產業連帶受影響。

為協助產業分散市場，經濟部貿易署今年投入50億元加強拓銷，其中包括以異業聯盟方式，打破過往單一產業拓銷經驗，結合紡織、石化和機械業者，爭取新興市場商機，規劃前往印度、泰國與德國拓銷。（編輯：潘羿菁）1130228