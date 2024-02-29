奇偶擬配息2.9元 規劃現金減資1.1元

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（中央社記者潘智義台北29日電）數位監控系統廠奇偶今天公布2023年合併稅後基本每股盈餘3.2元，董事會通過每股配發2.9元現金股利；同時，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，辦理現金減資每股1.1元。

奇偶財務長李建邦今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，2023年庫存金額約新台幣8億元，2024年迄今已降至5億元以下，庫存變現後除提供營運資金，可支應現金減資之用。

李建邦說明，美國監控市場潛力雄厚，但競爭者眾，不過，台廠可受惠美國排中效應，與美國當地廠商合作。奇偶已成立孫公司，除看好單一的人工智慧（AI）辨識系統，也看好整合的辨識系統；第2季屬安控廠旺季，將在4月赴美參展。

奇偶科技董事會決議現金減資，為調整資本結構並提升股東權益報酬率，是公司成立以來首度辦理現金減資，減資金額9880萬元，以目前流通在外股數8982萬股計算，減資比率11%，消除股份總數988萬股，減資後實收資本額7.99億元。

奇偶科技本次現金減資每股1.1元，預計每仟股換發890股，每仟股減少110股，並退還股東現金1100元；預計減資後上市普通股股數為7994萬股。

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奇偶科技今年股東會日期為5月30日，現金減資案於股東會通過及主管機關核准後，由股東常會授權董事會另訂減資基準日及全權辦理相關事宜。本次現金減資換發新股採無實體發行，其權利義務與原發行股份相同，對公司未來營運發展及資金運作不會造成任何影響。

奇偶科技董事會通過2023年度財務報表，合併營收為12.6億元，較2022年微幅衰退4%；稅後淨利歸屬於母公司業主2.87億元，較2022年成長近1.7倍。（編輯：張均懋）1130229