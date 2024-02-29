儒鴻2023年每股賺18.87元 擬配息13.5元

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（中央社記者賴言曦台北29日電）成衣代工大廠儒鴻2023年財報及股利政策出爐，稅後歸屬母公司淨利新台幣51.76億元，年減23.76%，每股稅後盈餘（EPS）18.87元，儒鴻董事會通過每股擬配發現金股利13.5元，按今天收盤價540元估算，現金殖利率約2.5%。

儒鴻受客戶去化高庫存影響需求，2023年營收307.9億元，年減22.51%；稅後歸屬母公司淨利51.76億元，年減23.76%，每股稅後盈餘18.87元；董事會今天通過每股配息13.5元，配發率約7成，預計6月12日召開股東會。

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儒鴻指出，雖然美元匯率對營運的影響相對不利，但儒鴻去年第4季毛利率仍達32.5%，創歷史次高；全年毛利率31.44%，同為歷史高檔水準，主要是原料成本控制得宜，加上規模較小的客戶支撐訂單，毛利表現相對好。

展望後市，儒鴻表示，從去年下半年開始，市場景氣開始谷底揚升，市況逐漸升溫，營運動能有逐漸好轉的跡象，目前訂單能見度可看到6個月，已陸續收到第3季訂單，個別客戶也開始願意下長單，儒鴻會將產能優先配置給願意下長單的客戶。（編輯：張良知、張若瑤）1130229