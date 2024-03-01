工研院5G開放架構平台添國際盟友 台美英德驗測合作

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（中央社記者張建中新竹1日電）工研院今天宣布，台、美、英、德4國的5G開放架構（Open RAN）驗測平台展開互補合作，加速開放架構驗測的跨國分工，將有助於供應鏈廠商直接與當地電信業者合作，搶攻國際市場商機。

為協助廠商掌握開放網路商機，工研院與國際開放架構組織TIP保持合作，並積極與美國電信科學研究所（ITS）、英國SONIC Labs、德國i14y Lab攜手合作，引薦業者參與當地多項測試專案。

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工研院南分院執行長曹芳海表示，工研院TIP實驗室成立至今近5年，已協助超過20家台灣廠商進行5G開放網路互通互連及效能整合測試驗證，例如雲達科技及鈺登科技等，透過TIP標章認證機制，建立營運商和供應商認可的Open RAN通用標準，簡化資格認證過程。

曹芳海指出，開放網路電信市場在歐美國家發展活躍，藉由這次台、美、英、德4國啟動驗測平台合作，未來將以資源分享、強化交流方式，共推開放網路發展。（編輯：趙蔚蘭）1130301