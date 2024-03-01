公平會認定永慶房屋廣告不實 開罰150萬元

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（中央社記者潘姿羽台北1日電）永慶房屋刊載廣告，聲稱「成交市占45%」，公平會調查發現業者「膨風」，認為構成廣告不實，開罰新台幣150萬元。

公平會今天發布新聞稿指出，永慶房屋仲介股份有限公司於公司網頁刊載「永慶房屋績效也再創新高，2020年…成交市占更一舉衝上45%」，及在書面文宣表示士林、大安、土城、新店區「2020永慶房屋成交市占45%」等，遭檢舉廣告不實。

公平會調查後發現，永慶公司經營的「永慶房屋」在直營區（台北市全區及新北市板橋、新莊、土城、永和、中和、新店、深坑區）與士林區、大安區、土城區及新店區的不動產買賣成交件數占比，僅士林區達到45%，直營區、大安區、土城區、新店區則平均落在35%左右。

公平會於2月29日的委員會議通過，永慶公司於網頁及文宣刊載「成交市占45%」，就足以影響交易決定的服務品質，做出虛偽不實及引人錯誤的表示，已違反公平交易法第21條規定，處150萬元罰鍰。

公平會提醒，業者在廣告公布的市場調查結果，對民眾判斷具有一定影響力，因此業者公布市場調查結果時，最好註明資料來源及計算方式等重要訊息，除了作為民眾解讀調查數據的參考依據、顯示資料有憑有據，更可避免因廣告不實等不法行為而遭受處罰。

公平會指出，不動產交易過程中，不動產經紀業扮演重要角色，可協助買賣雙方簽訂契約或解決爭議，讓交易順利完成，因此常見房仲業者刊載網頁廣告、發送廣告傳單或製作看板，宣揚自身的經營規模或成交績效，彰顯能力，以增加成交機會。

另外，寬閱不動產有限公司於591房屋交易網刊載售屋廣告，宣稱「履約保證與中國信託聯名全台唯一金融金控第三方託管」。

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公平會說明，寬閱公司是中信房屋公司加盟店，該公司以為中信房屋公司與中國信託商業銀行合作的「房屋交易安全制度」是聯名承做履約保證，但經查證，此制度實際上不是履約保證，也不是金融金控第三方託管的信託服務，只是買方將價金存入專戶由中信房屋控管專戶支出，直到買賣完成才支付賣方。

由於寬閱公司的廣告宣稱與事實不符，足以引起一般大眾產生錯誤認知或決定，已違反公平交易法第21條第4項準用第1項規定，公平會委員會議通過，處10萬元罰鍰，並再次提醒業者，登載廣告前應該確保廣告內容的真實性，以免觸法。（編輯：趙蔚蘭）1130301