仁寶：PC今年個位數成長 AI伺服器占比拚2成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北1日電）代工廠仁寶今天召開法人說明會，預估今年第1季電腦與非電腦產品受到季節性因素影響，出貨量將季減雙位數百分比，從第2季起逐季成長；在換機需求和AI PC帶動下，仁寶今年電腦產品有機會個位數成長，AI伺服器占比將至少達到20%。

仁寶總經理翁宗斌說，AI PC（搭載人工智慧的個人電腦）對整個PC產業應該是好消息，過去PC產業以電競機種需求較強，現在AI PC推出，很多新應用會產生，從今年下半年開始刺激市場需求。

他觀察，目前只有高通晶片符合微軟對AI PC算力的要求，其他晶片廠商預計今年6到8月推出新品，雖然AI PC下半年需求會提高，但更大需求在明年。由於AI PC對效能、記憶體和儲存容量等規格的要求比較高，推估定價將達到800至1000美元（約新台幣2.53萬元至3.16萬元）水準。

翁宗斌指出，仁寶持續調整產品結構，轉型發展車用電子、伺服器、5G醫療等新事業，提高毛利率。去年PC產品營收占比69%、非PC產品占比31%，目標未來3年內把PC占比降到60%、非PC占比提升到40%。

談到AI伺服器，翁宗斌表示，今年相關產品線會比去年更多，AI伺服器在整體伺服器占比將至少達到20%，仁寶整體伺服器今年有望成長30%至40%。

他也提到，仁寶伺服器已打入歐洲第2級（Tier 2）資料中心供應鏈，地緣政治也帶來部分轉單效應。另外，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）除了供應繪圖處理器（GPU），也準備推出自有AI伺服器，仁寶有參與其中。

針對全球產能布局，翁宗斌表示，仁寶主要製造基地還是在中國，產能占比約70%至80%，會配合客戶策略並觀察地緣政治變化，評估在不同地區設廠，因此數位化和自動化管理系統對仁寶越來越重要，可以解決在不同國家需要適應當地文化的問題。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

仁寶去年第4季合併營收約新台幣2416.71億元，季減4%，年減3%，主因電腦產品出貨下滑，非電腦業務仍較第3季成長；在產品組合與營運效率持續改善下，第4季毛利率為4.64%，季增0.18個百分點，年增0.63個百分點；歸屬母公司業主稅後淨利17.86億元，季減25%，年增66%；每股盈餘0.41元。

仁寶2023年合併營收約9467.15億元，年減12%；因提升獲利策略有效執行，營業淨利120.48億元，年增31%；歸屬母公司業主稅後淨利76.68億元，年增5%；每股盈餘1.76元。（編輯：楊蘭軒）1130301