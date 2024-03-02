台電：各電廠遵守環評承諾依法運作 並無超額發電

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（中央社記者潘姿羽台北2日電）近日環境工程技師投書媒體指稱，台電違反電廠環評承諾「超額發電」，台電今天發布新聞稿澄清，台電遵守各項環評承諾，並接受監督，並無「超額發電」違反環評承諾的情事，希望勿不懂裝懂，誤導大眾。

近日有名環境工程技師投書媒體指出，台灣不缺電可能是因為台電超額發電的緣故。

台電指出，作者對於環評法、空污法等相關規定及電廠營運恐存有誤解，事實上，台電公司所屬各單位運作切實遵守各項環評承諾，並在各級環保主管機關監督之下，依法運作，並無違反環評承諾的狀況。

台電表示，為了確保穩定供電並落實環境保護與生態保育，所有員工時時刻刻堅守崗位，這樣的專業與堅持，需要國人支持與理解。

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台電說明，環境影響評估所載項目繁多，並非所有項目均屬承諾事項；以火力電廠環評案而言，機組空氣污染物排放濃度及排放總量才是環評所關切項目，以評估營運後對環境的影響，投書所提到的容量因數，僅是評估排放總量的計算參數。

台電強調，各電廠嚴格管控各項空氣污染物排放濃度及排放量，並進行各項空污防制設備改善，使得空污排放不僅低於環保法規，更已大幅降低空污排放量，以減少對環境影響，各電廠燃料使用總量也都符合環評及空污法相關規定。（編輯：郭無患）1130302