林順才：無畏南山重返市場 安聯投資型保單拚市占2成

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（中央社記者謝方娪台北2日電）安聯人壽2023年投資型保單新契約保費達新台幣437.39億元，居業界第2；總經理林順才表示，看好南山人壽重返銷售一起把餅做大，雖然市場競爭將變激烈，但不會很擔心，今年安聯人壽投資型保單新契約保費市占目標為2成。

安聯人壽今天舉行媒體座談會，公布2023年全年新契約保費收入為444.17億元，市占率7.2%，居業界第6，年減幅為9.6%，小於整體業界衰退幅度；若單看投資型保單新契約保費收入為437.39億元，市占率17%、居業界第2，僅次於國泰人壽。

林順才表示，2018年為近10年間壽險業新契約保費收入高峰，當年達1.38兆元，2023年下滑至6714億元，相比2018年形同腰斬；但因2023年基期已低，他看好今年台灣保險業新業績將優於去年，且有望展現雙位數成長率，投資型及利變型買氣均會好轉。

至於2023年熱起來的分紅保單，林順才認為，今年表現要再觀察，金管會預計第2季公布分紅保單監理規範，現階段安聯人壽暫時未打算推出分紅保單，會待規範明朗化再評估。

展望今年市場，林順才認為存在3大機會，首先是台灣經濟具韌性，當GDP發展得好，對保險銷售將有助益；其次是德國安聯集團全球財富報告顯示，台灣人均擁有淨金融資產居全球第5、亞洲第2，台灣未來衍生的財富傳承需求，亦是保險可把握的商機。

林順才表示，第三，市場共識是今年美國將啟動降息，一旦降息將有利投資市場表現，進而有助投資型保單銷售，尤其是銀保通路，降息會使債券及定存吸引力相對降低，資金將有望回頭流入投資型保單。

不過，林順才坦言，因近年投資型商品銷售流程規範趨於嚴格，尤其是高齡客戶須全程錄音，過程相對冗長，對銷售有一定影響，即便今年銀保通路業績在降息環境下有所回溫，估已無法重返2017年至2018年左右榮景。

他認為，今年市場存在4大挑戰，首先是市場預期美國今年將降息，但若降息速度不夠快、基準利率維持偏高水準，客戶解約率可能仍會稍微偏高，「對保險業流動性多少還是會有些挑戰」。

其次是實支實付醫療險理賠率偏高，林順才說明，除了副本理賠是其一原因，現在若客戶有保險，醫院多會建議客戶使用更好更貴的藥及服務，讓實支實付醫療險理賠率趨高。

林順才提到，目前安聯人壽實支實付醫療險接受當民眾第2家投保的壽險公司，但為防範道德風險，已有加強財務核保，即內部會將「保額收入比」列入核保審核指標。

第3個挑戰是2026年國內保險業將接軌IFRS 17及TW-ICS，林順才表示，隨接軌時間接近，保險業因應接軌的轉型行動會愈來愈多；第4是全球地緣政治風險及央行過度緊縮風險的挑戰，若利率居高檔過長時間，對投資型環境將有影響。

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安聯人壽以投資型保單為主力，今年1月投資型保單新契約保費收入達57億元，居業界之冠，單月市占率達33%；面對南山人壽挾逾3萬業務大軍、2月24日起重返投資型保單市場，林順才表示「不是很擔心」，市場競爭當然會變激烈，但同時會將餅做大。

林順才指出，安聯人壽投資型商品定位與業界不同，業界主要以類全委保單為主，但安聯人壽主打給客戶多元選擇，保單連結標的有多種基金可以選，為給客戶多一點保障，安聯人壽亦有推出變額壽險商品，對於南山人壽重返市場，「良性競爭，可將市場做大」。（編輯：林克倫、張若瑤）1130302