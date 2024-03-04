工研院與紐西蘭奧克蘭大學合作 深化地熱技術量能

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（中央社記者張建中新竹4日電）工研院今天宣布，與紐西蘭奧克蘭大學日前簽署地熱合作意向書，預計今年展開地熱發電潛能評估合作，期望雙方技術合作與資訊交流更緊密，加速台灣地熱發電產業發展。

工研院材料與化工研究所副所長賴秋助表示，地熱發電不受季節與天氣變化影響，具有24小時全天候發電的穩定性，相較其他再生能源，地熱發電更具有維持電力系統可靠性的潛力。

賴秋助說，紐西蘭已有60年地熱發展經驗，其發電成功的相關實務經驗，可做為台灣推展地熱發電的借鏡。

工研院具備地熱資源調查技術能力，近年來積極參與各地熱案場調查與概念模型建置工作。賴秋助表示，鑒於地熱概念模型為地熱電廠開發的第一步，工研院持續將地熱概念模型轉化為電廠經濟效益評估與運維階段決策與預警的工具，並透過與國外具經驗的組織促進業者投入地熱產業。

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工研院指出，2023年與奧克蘭大學地熱中心展開實質技術交流，當年11月，工研院組團參與紐西蘭地熱研討會，並拜會奧克蘭地熱中心，雙方互動緊密。

工研院表示，這次與奧克蘭大學簽署合作意向書，將深化雙方合作模式，透過人才交流及經驗成果分享，補足地熱模型建置與地熱儲集層模擬評估的能力，為台紐創新的地熱技術奠定更堅實的基礎，為台灣地熱產業注入活水。（編輯：林興盟）1130304