順達去年每股賺5.23元 擬超額配發股息5.55元

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（中央社記者曾仁凱台北5日電）電池廠順達公告去年營收172.3億元，年減9.6%；稅後純益7.87億元，較2022年略減1.2%，換算每股純益5.23元，連續5年賺進超過半個股本。

順達今天董事會通過每股擬超額配發現金股利5.55元，現金股利配發率達106.1%，對照今天收盤股價83.5元，現金殖利率6.64%。

去年上半年，PC市場面臨疫後存貨整理，順達營運受到影響。展望今年，順達持續偏向保守看待，先前已在法說會上表示，今年全球平板電腦出貨持平、筆電市場則有微幅成長，不過由於同行進行價格競爭，對於IT相關事業的成長動能帶來負面影響；順達預期今年IT業務營收可能較去年微幅下滑。

非IT產品部分，順達則看好伺服器備援電池系統、儲能應用出貨穩定成長。（編輯：楊凱翔）1130305