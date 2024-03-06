盼觀光客加速回流 賴正鎰提產業8大建言

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北6日電）全國商總主席、鄉林集團董事長賴正鎰今天針對觀光產業提出加速提升軟硬體、放寬台灣旅宿業引進移工、兩岸開放團客等8大建言，盼加速國際觀光客回流，縮小觀光逆差。

賴正鎰今天於媒體交流活動中表示，政府喊出今年入境目標要突破1200萬人次，並祭出「加速擴大吸引國際觀光客方案」補助外國遊客，但尚未見到報復性來台旅遊的情景。

賴正鎰針對觀光產業提出8大建言，包括觀光署與旅遊業加速提升軟硬體並改善體質、擴大國際行銷手法、放寬台灣旅宿業引入移工、加強外語觀光導遊人才培訓、加速完成桃園第三航廈、兩岸自6月起互相開放團客、擴大各類主題深度旅遊行程、爭取國際企業會展獎勵旅遊（MICE）市場等。

2023年是後疫時期的觀光復甦元年，各國都積極爭取觀光客，根據世界觀光組織（UNWTO）統計，全球國際入境旅客在2023年達13億人次，接近疫前90%。台灣去年入境648萬人次，出境近1180萬人次，觀光逆差達532萬人次，相較於8年前來台1108萬人次、出境1664萬人次，僅復甦約5、6成。

他表示，兩岸往來於2015年達高峰，超過800萬人次，其中台灣到大陸約405萬人次，大陸來台灣旅遊超過415萬人次，當時台灣有10個據點與大陸的61個城市對飛，每週客貨運飛航班次超過890個航班，還有47個試點城市可來台自由行。

他認為，要達成今年1200萬人次入境觀光客目標，不能獨缺陸客，建議政府開放台灣團客赴陸旅遊，兩岸雙方都要開放，儘快恢復交流，包括兩岸航班航線，團客與自由行城市。

賴正鎰說，部分旅行業與旅宿業疫情時自我提升軟硬體，建議加速開放旅宿業引入移工，加強補助培訓外語觀光導遊人才，彌補人力不足的窘境。

他指出，台灣觀光旅遊業也要主動出擊，調整經營策略，多以深度或特色旅遊吸引國內外遊客，政府也可爭取國際賽事或會議來台舉辦，搶攻MICE市場，也要加速完成第三航廈，才能吸引更多國際觀光客到來。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

針對國旅遭抱怨CP值太低，同為涵碧樓酒店集團董事長賴正鎰說，追根究底原因不是因為價格太高，而是品質跟不上的問題，涵碧樓去年保有近9成入住率，平均房價（不算聯通房）逾2萬元，且有45%的回宿率，就來自於各方面的價值提升與把關。

賴正鎰說，涵碧樓現在跨足到大陸青島、南京，目前成都據點在興建中，台灣也正在籌備第2家涵碧樓，計劃落腳雲林。（編輯：張良知）1130306