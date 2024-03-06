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食品股王德麥去年每股賺18.24元創高 擬配息14元

2024/3/6 21:54
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（中央社記者何秀玲台北6日電）食品股王德麥今天公告2023年財報，受惠於4大市場持續成長，稅後純益為新台幣6.75億元，年增6.7%，每股純益（EPS）為18.24元，獲利與EPS均寫新高紀錄，擬配發現金股利14元，配發率76.7%。

德麥為全台最大烘焙原料供應商，營收占比最大為台灣市場，其次是中國市場，再來為馬來西亞、香港與其他。

2023年4大市場中，台灣市場在2大奶油強勢品牌愛樂薇、萊思克助攻下，以及日韓商品帶動下，再現營運成長；中國市場邁入後疫情時代，市場逐漸回歸正常，衝刺成交客戶數以及提升自製品產量。

另外，德麥目前是馬來西亞市場第2大原物料商，在客戶數及新品帶動下，持續出現成長動能；德麥香港市場與當地大客戶關係持續升溫，同時在當地熱銷烘焙品助力下，營運增長顯著。

德麥2024年1月營收達6.8億元、年增61.3%，創歷年新高紀錄。

德麥主管指出，今年上海高端品牌店業績亮眼，加上中國大陸市場在產品原料升級、回歸理性消費、追求高性價比趨勢帶動，同時各區域連鎖店主力也逐步恢復動能下，今年中國大陸業績仍有機會挑戰新高。

至於東南亞市場，德麥馬來西亞自2017年起，均呈現雙位數成長，已是德麥布局東南亞戰略中心，預計今年將加大投入東南亞市場。（編輯：潘羿菁）1130306

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