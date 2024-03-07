丁丁藥局諾貝兒8日以170元上櫃 今年目標店數拚破百

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（中央社記者何秀玲台北7日電）以連鎖藥局丁丁藥局為主的通路商諾貝兒，明天將以承銷價新台幣170元上櫃掛牌，今天舉辦上櫃前媒體交流會。諾貝兒董事長張振興表示，今年將加速展店，目標店數破100家，並強化長照商品，有望為營運帶來成長動能。

此外，2023年佳世達集團入股諾貝兒，成為第一大股東，截至2023年底佳世達持股28.54%。佳世達科技事業群總經理楊宏培今天表示，佳世達當初投資丁丁藥局，因旗下明基醫院有香港上市計畫，思考通路先行，並選擇入股丁丁藥局，期望未來能與其他藥局有差異化。

丁丁藥局目前有92家分店，有67%門市位於中南部，其次是北部占29%；截至2023年前3季產品營收占比，以婦嬰用品為大宗占47%、藥品保健品占29%、健康護理用品占21%，其他為醫美保養品等。

諾貝兒董事長張振興表示，公司近年來除了穩步展店之外，也強化成人保健與照護商品，以期為公司帶來持續成長的營運表現。未來丁丁藥局將加速拓點，今年目標家數期望破100家，2028年前服務據點要倍數成長，展店不排除採取併購方式。

張振興表示，丁丁藥局目前提供小兒營養品、嬰幼兒奶粉、嬰兒用品、成人與銀髮族營養品，以及藥妝保養品等產品及專業諮詢服務，之後也會聚焦熟齡、長照與醫材商機，以擴大服務。

他也提到，丁丁藥局與各地政府合作，完成長照代償墊付特約門市簽約，以幫助長者提升生活品質，並為許多家庭減輕照護壓力，進而提升門市的附加價值，以鞏固公司在市場的領導地位。

他說，諾貝兒在佳世達集團入主後，也將與佳世達研擬，如何將佳世達大艦隊的力量，導入丁丁藥局中，為消費者創造更加數位化、便利且精確的購物體驗。（編輯：潘羿菁）1130307