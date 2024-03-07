工業電腦廠2月營收 研華寫3年新低融程電創新高

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（中央社記者吳家豪台北7日電）工業電腦廠研華受去年高基期及長假工作天數較少等影響，今天公布2月合併營收約新台幣38.56億元，月減22.7%，年減26.26%，寫下近3年單月新低。

融程電雖受農曆年假工作天數減少影響，2月合併營收約2.09億元，月減9.6%，但在各應用領域結合人工智慧（AI）與物聯網的趨勢帶動下，2月營收年增19.9%，創歷年同期新高。

研華發布新聞稿表示，2月營收以區域別來看，各市場多為雙位數衰退。事業群而言，普遍表現疲弱，其中應用電腦事業群年減個位數，其餘事業群為年減雙位數。

此外，振樺電公布2023年財報，因客戶結構優化，毛利率年增3.1個百分點至38.1%，創歷史新高；營業利益11.36億元，雖因經濟規模縮減而年減24.9%，仍創歷史次高；歸屬於業主稅後淨利為4.2億元，每股盈餘5.55元。

振樺電今天董事會決議由盈餘配發每股現金股利4.7元，配發率近85%；以今天收盤價128.5元計算，現金殖利率約3.66%。（編輯：張若瑤）1130307