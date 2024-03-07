王道銀：今年現金股利可望優於去年 評估進軍BNPL

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（中央社記者張璦台北7日電）王道銀行今天召開法說會，媒體關切股利政策，王道銀表示，由於業績亮眼，今年會努力發出比去年更好的股利水準，但仍待董事會、股東會批准，目前方向上維持只發現金股息；庫藏股措施方面，年初已實施後，短期沒有再進行的安排。

王道銀2023年個體稅後淨利為新台幣24.92億元，每股盈餘0.87元，排除2022年因租賃合併案認列的一次性收益，均為年增格局；截至2023年底，資本適足率為13.97%、逾放比為0.09%、備抵呆帳覆蓋率為1507%，資產品質表現良好。

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針對旗下的日盛台駿國際租賃是否會承作BNPL（先買後付）業務，王道銀指出，現階段日盛台駿租賃並沒有做BNPL業務，但銀行部分，相關數位創新業務都在規劃中，「目前BNPL的確是在考慮」，沒有具體時程，待較成熟後會對外公布。

海外布局方面，王道銀表示，銀行規劃先在澳洲雪梨申請設置代表人辦事處，扎根紐澳市場，目前正在準備申請文件；也將以創投子公司為主體，在新加坡成立辦公室，掌握東南亞快速發展的創新商機，探索新興金融科技商業模式，協助銀行推展金融科技相關業務，並爭取在今年底籌設完成。（編輯：潘羿菁）1130307