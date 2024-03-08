博通估今年AI晶片業績 財測不夠驚豔股價跌

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社班加羅爾7日綜合外電報導）美國晶片大廠博通公司（Broadcom）今天表示，預計今年人工智慧（AI）相關晶片營收將達到100億美元，但因全年財測未能給投資者留下深刻印象，公司股價隨後下跌。

路透社報導，規模較小的競爭對手美滿電子科技（Marvell Technology）預測營收低於市場預期，導致其股價在盤後下跌超過6%。

上述兩家公司都受到投資者密切關注，投資者相信他們將從OpenAI的ChatGPT或谷歌（Google）的Gemini等AI技術的繁景中受益。

博通和美滿電子均銷售網路晶片，此類晶片協助傳輸AI運算時所需的大量數據，而且兩家都幫助客戶設計客製化的AI晶片。

博通執行長陳福陽（Hock Tan）在與分析師舉行的財報電話會議上表示，博通今年AI晶片營收中，約70億美元將來自幫助兩家主要客戶設計客製化的AI晶片。

陳福陽未提及客戶名字，但分析師普遍認為是Alphabet旗下的Google和臉書（Facebook）母公司Meta Platforms。

陳福陽也表示，客製化晶片業務「可獲得與公司毛利率相似的利潤率」。博通第1季財測調整後的毛利率約為75%。

路透社上個月報導指出，輝達公司（NVIDIA）正尋求在客製化AI晶片市場與博通競爭。

博通維持年營收500億美元的預測，儘管營收成長40%，但投資者很可能對此感到失望。

在市場對AI產業前景樂觀情緒推動下，博通股價今年上漲了26%。投資人對這家總部位於加州帕羅奧圖（Palo Alto）的公司成長預期很高，但公司沒有上調財測後，股價在盤後下跌超過1%。

科技業分析機構TECHnaanalysis Research的歐唐納爾（Bob O'Donnell）表示：「對於那些所生產晶片與AI淘金熱關係有限的公司來說，成長率不可避免地走走停停，而這些成長速度無法輕易地與AI大趨勢相對應。」

博通和美滿電子在公布財報前，股價均上漲超過4%，近幾個月來也都創下歷史新高。

生成式AI浪潮襲捲科技領域，博通被視為受益者之一，因為微軟（Microsoft）和其他科技大廠正增加對資料中心的支出，博通在其中提供許多網路晶片。

陳福陽還表示，截至2月4日的第1季，博通的AI營收較上個年度同期成長4倍，達到23億美元，遠遠抵消企業和電信公司目前周期性的成長疲軟。

博通的半導體解決方案部門第1季營收成長4%，達73.9億美元，略低於分析平台Visible Alpha預期的74.5億美元。

雖然博通是廣為人知的晶片製造商，但其投資組合已擴大到包括各種科技公司，例如VMware和軟體公司CA Technologies。

博通基礎設施軟體營收成長153%，達到45.7億美元，高於Visible Alpha預期的44.9億美元。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，博通報告的季度淨營收為119.6億美元，高於分析師平均預期的 117.2億美元。

博通公布調整後第1季淨利為52.5億美元，分析師預期為50.1億美元。調整後每股盈餘10.99美元，高於預期的10.30美元。（譯者：屈享平/核稿：盧映孜）1130308