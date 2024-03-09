台電及美國市場變壓器拉貨強 重電廠擴產營運樂觀

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）台電強韌電網計畫以及美國綠能基礎建設對高壓變壓器需求暢旺，重電族群供不應求，今年積極擴產，包括士林電機、華城電機、大同重電、亞力電機等，樂觀看待營運再成長。

台灣加速推動綠能基礎建設，本土投顧法人指出，台電強韌電網計畫從去年12月至今年2月，陸續釋出電力設備及電線電纜訂單，之後，台電將隨基礎建設發展進度，持續釋出電力設備及統包工程相關訂單。

重電大廠今年深耕台電強韌電網計畫變壓器訂單，法人分析，士電變壓器、電抗器及比壓器、空斷開關等產品，在台電標案均各占30%比重，台灣中小型承包商標得台電標案後，會向士電採購，士電也標得台中發電廠主變壓器工程等台電工程案。

大同重電事業部插旗台電強韌電網計畫，去年7月獲台電變壓器標案，預計今年年中開始交貨，電力變壓器之前已切入大潭電廠機組，在手訂單近新台幣百億元，訂單能見度看到2025年。

華城布局台電標案成果顯現，法人表示，去年12月至今年2月，華城在台電電力變壓器設備累計得標案件及金額均名列前茅，未來在台電標案中高壓及超高壓變壓器也有機會取得更多訂單。法人評估，去年變壓器占華城整體業績比重超過72%，今年占比將超過74%。

除了台電強韌計畫，重電族群高壓變壓器也受惠外銷美國綠能建設等成長動能。

投顧和期貨法人分析，美國年歲已久的基礎建設，無法應付未來10年淨零碳排及新能源產業用電需求，在美國已安裝的變壓器，大多超過35至40年的設計壽命。老舊電廠汰換高壓變壓器的需求大增，但美國國內產能僅能供應20%國內市場需求，其他大部分仰賴進口，這帶動美國電廠公司積極向韓國以及台灣電力設備供應鏈拉貨。

變壓器產品外銷暢旺，也受惠美國基礎建設法案和削減通膨法案，法人分析，美國基礎設施投資與就業法案（IIJA）及降低通膨法（IRA），到2032年期間將分配約4640億美元用於能源相關基礎建設投資，預期到2025年，每年將有43億美元的電力變壓器需求，這也推動美國向海外變壓器廠商積極下單。

高壓變壓器供不應求，產品交付週期不斷拉長，也使得重電大廠訂單能見度拉長，產品價格不斷上漲，帶動重電大廠今年業績和高毛利陸續發酵。

展望訂單能見度，投顧法人以在手訂單量及訂單成長速度推算，華城外銷訂單能見度至少拉長至2年至3年，這也有利於華城優先供貨高毛利訂單。

法人指出，士電以往外銷美國風力及太陽能應用變壓器，市場變壓器需求成長，國際大廠變壓器交貨時間拉長至2年以上，士電交貨速度和接單具有競爭力，積極爭取電力公司訂單。

觀察重電廠變壓器產能布局，期貨法人表示，華城去年下半年已陸續出貨北美市場小型變壓器，台電變壓器需求持續增加，預估華城今年在變壓器產能將大幅擴充40%。

證券法人指出，士電小型變壓器產線已提前並正式在第1季生產，帶動小型變壓器產能提升25%，因應變壓器供不應求，士電已啟動三班制生產。

士電先前指出，因應台電和北美市場需求，在既有重電廠投資新台幣10多億元，擴充大型變壓器產品線，預估今年底完成，2025年第1季可上線投產，預估產能貢獻度可增加25%至30%。（編輯：郭無患）1130309