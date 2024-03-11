美食-KY擴大美國投資 聯手香繼光開炸雞店

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（中央社記者江明晏台北11日電）美食-KY旗下85度C中國門市持續汰弱留強，今年來自美國的營收有望超車中國市場，85度Ｃ也聯手香繼光集團擴大美國投資，雙方合資發展結合手搖飲的台式炸雞品牌，目標10年內在全美開150家店。

美食-KY在台灣、美國、中國市場經營85度C品牌，2月自結合併營收新台幣14.5億元，受春節營業日數減少影響，月減7%、年減11%。

美食-KY指出，春節因素在亞洲市場的影響較明顯，美國85度C則受惠亞裔以外的客群持續增加，淡化春節效應，當地2月營收與去年同期相較，再繳出雙位數的成長，單店日均營收更較1月跳升。

法人指出，今年以來，美國經濟獨步全球，通膨緩步下降的同時，民生消費持續暢旺，各方業者持續投入當地餐飲市場，除了看好當地人口紅利勝過東亞各國，更有成熟的基礎設施作後盾。

法人表示，從美食-KY公告的前2月營收估算，美國貢獻比例已達4成之多，加上2024年持續展店，今年就有機會超車中國市場，成為美食-KY最大的營收貢獻來源；中國解封後內需消費疲軟，美食-KY也開始減少在中國的門市數量。

據規劃，85度Ｃ成為香繼光集團進軍美國市場的隊友，雙方將合資開店，預計以南加州為首站，於3月開出旗艦首店，初期計劃2024年開出3家，目標發展為全國性的Fast Casual台式炸雞餐飲品牌。

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香繼光集團說明，旗下有「繼光香香雞」等品牌，目前全球擁有500家分店，台灣70家、海外430家分店，與85度C聯手進軍美國，將以炸雞、漢堡、創意手搖飲等業態，結合多樣台灣特色小食與美式餐飲文化，目標為10年內在全美開出至少150家分店。

此外，85度C今天宣布，首度參賽「2024年頂級美味大賞」（Superior Taste Award）評鑑，以2款咖啡豆、1款濾掛咖啡和4款基底茶葉，合計獲得15顆星級認證，創台灣咖啡連鎖集團紀錄。（編輯：林興盟）1130311