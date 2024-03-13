雲品進軍南台灣外燴市場 瞄準8億商機大餅

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（中央社記者江明晏台北13日電）疫後宴會商機回溫，雲品國際今天宣布，將結合母集團雲朗觀光旗下南部飯店據點，以團體戰開創外燴市場成長動能，初估南台灣外燴市場全年約有新台幣8億元的經濟規模。

雲品國際今天發布訊息指出，攜手亞果遊艇（7566）打造餐飲宴會品牌「亞果薈」，委由君品Collection經營，已於2月3日試營運，至今辦理過58場宴會，服務超過3800人次，目前訂單能見度已至2025年第2季。

雲品表示，看好外燴產業回溫，將拓展外燴服務事業。目前君品Collection與母公司雲朗觀光集團在嘉義以南的據點包括兆品酒店嘉義、翰品酒店高雄等，以及委託經營的台南安平「亞果薈」、籌備中的台南「宜樂安平」，可採用集團角度聯合接單行銷導流客源，服務上也能夠達到人力互相支援的綜效，將以「團體戰」方式開創品牌能見度。

雲品國際總經理丁原偉表示，台南與高雄等處的宴客習慣除了在飯店、會館或餐廳包場外，仍有採用外燴、流水席或場地包場的客群；2023年1月時，雲朗觀光集團在高雄就承攬了席開2600桌的外燴流水席。

他表示，在7公頃大的場地內，共有2萬6000人參加，動用350輛遊覽車進行交通接駁；此外，自今年1月起，為期一個月的尾牙季中，君品Collection也包辦北部1萬桌的尾牙場，創下歷年最佳成績。

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他進一步說明，看好外燴如此龐大商機與需求，君品Collection旗下「亞果薈」將開始受理外燴服務事業，從6到10人的小型精緻宴會，到萬人的大型宴會，雲品國際都有能力、也有實戰經驗承攬，布局南部餐飲事業版圖。

雲品觀察，2023年外燴承包業者受惠疫情後工商宴席需求業務量回升，一般外燴與辦桌承包業在會議與婚宴需求規模年增19.7%至46億元；其中，南台灣外燴市場全年約有8億元的經濟規模，多數場次落在年末與年初的尾牙春酒檔期，也有不少中大型婚宴、工商活動會採用外燴方式進行。（編輯：張良知）1130313