國光生技去年虧損不配股利 估今年將回歸上升曲線

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（中央社記者何秀玲台北13日電）國光生技今天公告2023年財報，因去年虧損，決議不發股利，並宣布今年公司營運重回成長軌道，新的代工訂單積極洽談中，可望陸續在今年第3、4季確定。

而因應國際景氣回溫，隨著國際市場策略布局，國光生技將全面評估包括東南亞、亞洲地區的海外建廠計畫。

國光生技2023年營收為新台幣17.85億元，稅後虧損為新台幣6.39億元，相較2022年稅後純益為新台幣2.91億元，轉盈為虧，每股稅後虧損為1.52元；國光生技表示，去年因受國際地緣政治動盪，景氣低迷、國際代工客戶去庫存砍單影響，導致代工訂單較預期減少所致。

國光生技也表示，今年第1季已陸續接到國際訂單，在流感疫苗部分，目前潭子廠已開始生產流感疫苗原液，備貨供應台灣公費、自費和外銷流感疫苗。

去年底已在巴西送出南半球流感疫苗藥證申請；以今年已接獲的海外流感訂單，包括東歐流感原液、東南亞及大陸的流感疫苗成品，均較去年成長。

國光生技也表示，國際代工業務依現有客戶預估，今年代工訂單全面成長；新代工業務自去年底至今年持續洽談，可望在今年第3季、第4季確定新的合作訂單，為營運再添新動能。

另外，為擴大國光生技子公司安特羅腸病毒疫苗產能，國光已啟動腸病毒疫苗產線轉換作業，第2季將接受食藥署查廠，預計年底將腸病毒疫苗生產線移回國光細胞培養廠，產能至少有數倍成長。

安特羅也已與越南最大國營疫苗公司簽約合作，布局未來東協國家及東南亞的市場。

國光生技指出，由於景氣回溫，將重新啟動海外市場策略佈局，其中海外建廠計畫，今年將透過實地訪查、策略合作及產能盤點，依國際客戶訂單及市場需求，跨出海外擴廠的第一步。（編輯：黃國倫）1130313