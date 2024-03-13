正新擬發現金股利2元 建大配息1元

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（中央社記者賴言曦台北13日電）橡膠股股利政策陸續出爐，正新去年每股稅後淨利（EPS）新台幣2.22元，每股擬配發現金股利2元；建大去年EPS為0.92元，每股擬配發現金股利1元。

正新今天公告2023年財報，全年營收962億元，稅後歸屬母公司淨利71.82億元，EPS為2.22元，董事會通過每股擬配發現金股利2元，按今天收盤價46.6元計，現金殖利率4.29%，預計5月30日召開股東會。

由於訂單回溫，正新今年對自行車胎看法樂觀，使用永續材料製成的自行車胎已打入捷安特、美利達等品牌，預計今年自行車胎永續材料占比將達9成；今年也將擴大印尼、印度廠產能，印尼廠今年將從日產能3萬條擴大至4萬條，印度廠則目標從日產能1.7萬條拉高到2.5萬條。

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建大日前也公告去年營收為344.43億元，稅後歸屬母公司淨利8.8億元，EPS為0.92元，董事會通過每股擬配發現金股利1元，按今天收盤價30.5元計，現金殖利率約3.27%，預計5月31日召開股東會。

建大今年將以汽車胎作為營運主力，6月將在中國市場推出電動車專用胎，自行車胎業務也逐漸復甦，另為滿足客戶需求，規劃擴大越南廠產能，預計今年動土、2026年第2季完工，預估屆時1、2期日產能合計可達3.5萬條。（編輯：楊蘭軒、楊凱翔）1130313