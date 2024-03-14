中鋼4月開平盤第2季平高盤 估後市逐季轉佳

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者賴言曦台北14日電）中鋼今天宣布4月內銷盤價以平盤開出，第2季內銷盤除鋼板（船板、A36/SS400、其他板）每噸漲新台幣300元，其餘皆開平盤。中鋼認為，鋼市正面發展趨勢不變，仍預期未來將呈現逐季轉佳的格局。

中鋼今天召開4月及第2季內銷盤價會議；針對4月盤價，中鋼表示，順應國際行情變動與下游需求，並考慮客戶庫存跌價損失，以平盤開出，另搭配多元配套方案，逐月檢討，盼5月之後需求回溫。

季盤方面，中鋼表示，第2季季盤產品依照下游產業實際需求強度與接單周期不同，並考量現行鋼市呈現和緩復甦態勢，以平高盤開出，提振客戶購料信心。

另外，中鋼指出，因應近年低價鋼材大量進口，嚴重擾亂台灣市場秩序，中鋼已積極蒐集資料與事證，將適時採取必要措施，以維護國內整體產業健全發展。

觀察近期鋼市行情，中鋼表示，近期歐美鋼價回檔，主要是去年第4季急漲過熱後的合理修正，美國鋼廠Cleveland-Cliffs與Nucor於3月7日宣布，熱軋出廠價每短噸調漲25美元至40美元（約每公噸28美元至44美元），鋼價出現止跌跡象。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

亞洲鋼市需求不振，鋼價欲振乏力，鋼廠面臨嚴峻經營環境，不過中國寶武鋼廠4月平板類售價連10個月以平高盤開出，後市展望漸趨明朗，全球鋼價歷經第1季震盪盤整後，可望於第2季再次加溫向上。

中鋼指出，美國經濟與就業市場持續穩健成長，外界預期美國聯邦準備理事會（Fed）降息時程可能再次遞延至今年6月後，屆時降息將促進投資、帶動消費、活絡經濟，尤其對不動產、機械設備及汽車銷售助益甚大，並帶動相關產業用鋼需求，整體鋼市正向看法不變，仍預期未來呈現逐季轉佳格局。（編輯：楊凱翔、楊蘭軒）1130314