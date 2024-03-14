永道看好客戶成長 越南新廠首期產能明年開出

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（中央社記者何秀玲台北14日電）永豐餘旗下RFID電子標籤供應商永道-KY今天舉辦法說會，總經理林秉毅表示，今年零售和服飾客戶仍是主要出貨產業，成長性估16至18%，希望公司營運能與市場一同成長；另外，新設越南生產基地第一期預計明年5月開出產能。

永道生產基地以亞洲為主，營收來源主要來自歐美和日本，而去年美國營收正式超越日本，成為主要營收市場。永道客戶有服飾產業如UNIQLO（優衣庫）、ZARA和零售產業如沃爾瑪（Walmart）等。

永道日前公布去年財報，營收為新台幣26.85億元，年增27.7%，稅後純益新台幣4.48億元，年增32.3%，每股純益（EPS）為6.17元，擬配發現金股利3元。

林秉毅表示，2024年零售服飾仍是永道主要出貨產業，物流、倉儲等新應用逐步出現，成長速度將超越零售服飾，預估產業成長性在16到18%，取決於美國經濟，相關表現將是影響民生用品消費的主要關鍵。他指出，永道期許能跟上市場，能有雙位數成長。

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林秉毅也提到，去年完成台灣廠房擴建、設立美國子公司、以及越南廠的選址與申設新廠，越南廠地點位於河內興安省，考量可更貼近客戶，就近服務，將分四期開發，一年產能會達20億枚，第一期預計今年5月底開始動工，希望明年5月新產能可正式開出。

除了整合現有兩岸產能，未來越南廠完成後，將有更足夠的產能滿足產業應用擴增，貼近客戶需求與全球供應鏈結合趨勢。（編輯：楊凱翔）1130314