徐旭東：看好台灣今年景氣 AI提供強大力量

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（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳董事長徐旭東今天表示，很看好台灣今年景氣，認為AI提供很強大的力量，同時認為AI發展就像30年前的電腦一樣，未來會非常普及；針對電價調漲，他表示，勢必增加成本，要加強努力減少用電量。

2024智慧城市展暨2050淨零城市展今天起在台北南港展覽館登場，遠傳電信董事長徐旭東出席參觀，並接受媒體訪問。

針對今年景氣展望，徐旭東表示，AI提供很大的力量，很看好今年景氣，同時認為AI發展就像30年前的電腦一樣，未來都會非常普及，且AI比電腦更複雜，但企業要AI化，也必須控制成本，未來如果轉嫁到用戶上，反而更不好。

遠傳總經理井琪進一步說，AI應用無所不在，無論傳產、科技公司都有很廣泛的應用，每個產業都有不同的特性，要根據產業特性規劃最佳AI路徑；例如遠東新早已導入AI驗布機，遠傳在5G網路與愛立信合作AI選址，平時也透過AI根據網路使用情況機動調配網路。

對於電價調漲對產業的衝擊，徐旭東表示，電價上漲有很多因素，包括政府、台電、公平性，最重要的還是世界能源的成長，用電量需求很大的產業勢必會增加成本，成本當然要延伸到用戶，但最重要的還是，要加強努力減少用電量，盡量節省成本。

至於電價上漲未來會如何轉嫁到用戶身上，以及對物價的衝擊，徐旭東表示，「價錢上來，總是要轉到用戶身上」，但最重要的不是「轉」，而是盡量努力使轉嫁不要那麼高，這必須要很努力地節省。（編輯：張均懋）1130319