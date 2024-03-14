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電信業挺原創內容 遠傳以投代購打造台灣IP

2024/3/14 19:20
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（中央社記者江明晏台北14日電）電信業積極投資台灣原創內容，遠傳「以投代購」陸續展現成果，投資的「青春18×2 通往有你的旅程」今天在台首映，接下來將在日本、韓國上映，陸續推動台灣內容進軍國際。

力挺本土原創影音內容，遠傳電信延續「以投代購」策略，去年合資成立米神國際，持續打造台灣影視內容，所投資的電影作品「青春18×2 通往有你的旅程」今天於全台戲院上映。

遠傳總經理井琪透過新聞稿表示，IP（Intellectual Property，智慧財產）投資已是未來發展趨勢，遠傳電信與群星瑞智、霹靂國際、宏達數位影業於2022年合作成立「米神國際」，以「打造IP」為策略方向投資、扶植本土影視產業，將台灣內容推向國際舞台。

她表示，「青春18×2 通往有你的旅程」就是一個實例，除了故事感人、製作嚴謹，更集結強大卡司，今天在台灣首映，接下來將在日本、韓國上映，實現遠傳以投代購、推動台灣內容進軍國際的願景，遠傳接下來還會持續投資更多本土影視作品。

遠傳指出，本片是近10年台、日合作最深入的電影，拍攝地點橫跨台灣與日本多個景點，將台、日兩地的風情與文化展現在全球觀眾面前，並由金馬影帝張震首度擔綱監製，「亞洲人氣男神」許光漢、日本新生代演員清原果耶主演，日本電影金像獎影后黑木瞳、經典日劇「孤獨的美食家」主角松重豐等均有參與演出。

米神國際在去年開幕記者會上曾宣示，啟動首波15部影視作品製作，包含最新電影作品「青春18×2 通往有你的旅程」在內，都已陸續進行製作或發表，其中又與CJ ENM Hong Kong攜手打造的全新華語版「我們的藍調時光」最受矚目。

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遠傳說明，「我們的藍調時光」集結韓國影視圈重量卡司，在全球獲高人氣口碑，這次與米神合作製作華語版，會將故事本地化， CJ ENM Hong Kong除了參與投資及全球發行之外，也指派韓國製作人與米神的製作團隊共同合作。

此外，米神國際所投資真人實境綜藝節目「極島森林2」獲口碑好評後，後續再參與投資大型綜藝節目「出去一下What a trip」；電影「成功補習班」，也是由米神國際所投資的作品，電影去年9月在台上映，並在今年1月的加拿大多倫多台灣影展中首映，該片同時也是去年台北電影節閉幕片，並入圍東京影展「世界焦點」單元、香港亞洲電影節「影迷別注」單元等多個國際電影節，顯示遠傳將台灣內容推向國際的執行力，已開始展現成效。（編輯：林興盟）1130314

#井琪
#台灣
#張震
#遠傳電信
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