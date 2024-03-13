電信業進攻智慧醫療 打造國家隊輸出海外

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（中央社記者江明晏台北13日電）電信業進攻智慧醫療，中華電透過整合能力與技術，組建智慧醫療國家隊並輸出海外，落地東南亞、巴拉圭等地；遠傳打造5G救護車已支援桃園、台南、台北等7個縣市。

中華電信將於今年3月21日至3月23日，參加「2024高雄智慧城市展」，並於今天在大會展前記者會以「智慧醫療海外解決方案」，導入人工智慧（AI）、智慧醫院（IoMT）、大數據（Big Data）及雲端（Cloud）技術，同時與國內智慧醫療產業合作，前進海外市場。

中華電信說明，透過自行研發的「智慧醫療管理平台」，整合IoMT、智慧建築（Building Automation）、智慧AI分析（AI PaaS）、遠距醫療照護（TeleMeD/Tele care）等技術，協助環境設備升級，強化醫院營運管理績效與照護服務品質，目前已陸續與泰國、馬來西亞、越南及巴拉圭等多國醫院合作建置。

中華電信董事長郭水義表示，隨著行動通訊、物聯網、AI、資安等技術蓬勃發展，如何運用相關科技來減緩高齡化、少子化、醫護人力短缺、醫療資源不均與醫院成本攀升等問題，是現今國內外醫療產業所關注的經營重點與發展策略。

中華電信提供「智慧病房」、「智慧診間（診所開業包）」與「遠距醫療/照護平台」解決方案，提升國內偏遠地區高水準的醫療服務，在台灣有數十個成功實例後，也配合政府新南向的「多國多中心」政策，與國內醫學中心級醫院合作，共同推廣海外智慧醫療應用。

空污問題受到高度重視，遠傳今天在記者會現場展示「智慧空品」解決方案，透過自行開發的可視化平台即時監測空污，可運用於工業園區、建築工地、農業/畜牧區、船舶區等高污染潛勢熱區監測管理，並首創結合AI智慧灑水、有效防污減塵，打造健康宜居的智慧城市。

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此外，遠傳電信為桃園市政府消防局打造「5G救護車」，今天發布新聞稿宣布，遠傳將裝載在救護車上的5G遠距診療平台、軟硬體設備與服務捐贈給桃園市，遠傳總經理井琪表示，遠傳以5G技術結合自主開發的遠距診療平台，協助桃園市打造「5G救護車」，在分秒必爭的危急個案中有效提升緊急救護成功率，守護民眾生命。

遠傳說明，5G救護車已支援包含台南市、台北市、澎湖縣、新竹縣、雲林縣、南投縣及桃園市等7個縣市的緊急救護，桃園市也是捐贈公益計畫的第4站；而遠傳5G遠距診療迄今也已服務14個縣市、48個偏鄉，今年將達成15縣市、51個偏鄉。（編輯：楊凱翔）1130313