中華電：再度爭取低軌衛星Oneweb在台設Gateway

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北11日電）中華電積極布局高、中、低軌衛星，強化網路韌性；高層透露，由於Oneweb正規劃第二代衛星，中華電已再度向Oneweb表達意願，爭取在台建置網路閘道器（Gateway）；業界看好近年台灣地位提升，更有望促成此合作案。

中華電信董事長郭水義上任後積極打造網路韌性，他表示，中華電在「高、中、低軌衛星都有好消息」，除了去年獨家和Oneweb簽訂低軌衛星代理權，今年將與中軌衛星業者洽談，高軌衛星也已敲定ST-2接續計畫。

在高軌衛星部分，中華電已與新加坡電信簽約共同發射ST-X衛星，以接續ST-2衛星，最快2026年發射並加入營運。他說明，低軌衛星主要放眼企客、政府單位等B2B市場，中軌衛星則提供給偏鄉、海上等領域。

針對國內低軌衛星驗證與連線進度，數位部日前表示，目前已建置完成16個點，不過，日本還沒核發Oneweb地面站執照，等地面站開通後，16個點就可連線使用，泰國預計5月開通測試，訊號有望涵蓋台灣中南部。

中華電信去年11月與Eutelsat Oneweb簽署台灣低軌衛星獨家代理合約，近期獲數位部頒發衛星頻率使用核准函，Oneweb的衛星訊號今年將覆蓋全台，24小時皆可通；但業界人士透露，覆蓋全台進度晚於預期，來自日本端的網路閘道器（Gateway）先前存在訊號調校問題。

中華電高層透露，由於Oneweb正在規劃第二代衛星建置，中華電已再度向Oneweb表達意願，希望配合Oneweb第二代衛星規劃，爭取在台建置Gateway；若Oneweb衛星要覆蓋全台，必須有地面站，台灣目前沒有設置網路閘道器（Gateway），必須仰賴日本與泰國的Gateway。

他進一步說，台灣不一定要設置Gateway才能接收Oneweb訊號，只要在有經過的路徑上都可以，但訊號要先送去日本、再送來台灣，就存在時間差的延遲性問題，如果能在台灣設置Gateway，等於台灣的掌控性更大，在網路韌性上就更下一層樓。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

業界人士並透露，大約3、4年前，也曾向Oneweb爭取過在台灣設置Gateway未果，現在隨著國內半導體產業崛起、中美貿易戰等因素，台灣戰略上的角色更形重要，對於在二代衛星規劃前談成Gateway在台落地的合作相對有信心。

消息來源並指出，中華電也積極擴增低軌衛星合作方，讓緊急通訊時的網路更具備彈性，除了攜手Oneweb在台灣發展低軌衛星，也與亞馬遜旗下Kuiper積極談合作，並與另一家低軌衛星大廠加拿大Telesat秘密接觸中；但合作時間點仍有待發射衛星的數量與覆蓋位置到位。（編輯：張均懋）1130311