遠傳攜手愛立信深化B5G 升級AI節能網路

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（中央社記者江明晏台北26日電）遠傳電信今天宣布與國際大廠愛立信於MWC簽訂「B5G AI永續網路演進合作備忘錄」（MOU），雙方將深化B5G、AI合作，共同探索網路API差異化、以AI打造智慧節能網路。

2024全球行動通訊大會（MWC）今天起在西班牙巴塞隆納登場，遠傳宣布與國際設備大廠愛立信於MWC簽訂「B5G AI永續網路演進合作備忘錄」（MOU），在遠傳董事長徐旭東、愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁藍尚立（Chafic Nassif）見證，由遠傳總經理井琪、台灣愛立信總經理周大企共同簽署。

遠傳說明，雙方將深化B5G、AI合作，共同探索三大面向，包含運用「全球網路應用程式介面 （API）」提供差異化服務、以AI打造智慧節能網路、持續探索B5G最新網路演進技術。

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井琪表示，今年MWC聚焦如何加速邁向B5G、AI和永續未來，網路開放API讓不同的應用程式、服務或系統之間能夠共享資訊與功能，成為電信業推動差異化服務新契機，遠傳5G透過愛立信網路技術，運用AI持續優化5G網路體驗的同時，也大幅降低能耗，結合遠傳新經濟布局、垂直場域建置經驗，將部署下一世代的多元應用場景。

遠傳說明，過去與愛立信攜手完成多項全台第一、全球第一，包含於2021年合作完成全球首次5G獨立組網多切片測試、2022年完成全球電信業首創5G ONF本地部署端到端開源網路測試環境；2023年共同打造全台第一個5G SA結合網路切片商用案例「5G智慧巡邏車」。（編輯：張良知）1130226