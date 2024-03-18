智慧城市展19日登場 遠傳：展區85%採環保再生材質

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（中央社記者江明晏台北18日電）2024智慧城市展將於19日登場，遠傳今天宣布，為力行低碳營運，遠傳展區超過85%使用環保再生、循環使用的材質搭建，並提供電子型錄雲端下載，將展出「智慧充電服務」等多元科技應用。

「2024智慧城市展」19日將於台北南港展覽館開幕，呼應大會主題「數位與綠色雙軸轉型」，遠傳董事長徐旭東透過新聞稿表示，淨零和永續不只是口號，更要落實企業自身營運，這次遠傳的展區布置，超過85%是使用環保再生、循環使用的材質，並提供電子型錄雲端下載，減少一次性浪費。

遠傳總經理井琪指出，隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）開始試辦、美國清潔競爭法案（CCA）也將上路，減碳不僅是氣候與環境議題，對於出口導向的台灣更關乎到國家競爭力，遠傳以數位淨零轉型能量轉化為綠色資通訊解決方案，助產業、政府部門升級。

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遠傳並指出，展區主題包括智慧能源、智慧交通、智慧建築、智慧環境監控等多元節能應用，其中遠傳「智慧充電服務」從遠東集團的辦公大樓、百貨商場等場域開始，逐步拓展至全台公有停車場，已有數百支充電樁的建置實績，包括協助台中市政府交通局，於155個公有停車場建置306支充電樁，是全台單一縣市最多公有停車場充電樁建置及維運經驗的業者，也為新竹市公有停車場增設226支充電樁，並參與電動巴士充電站案場規劃設計。

遠傳也運用生成式AI科技打造的多項數位轉型與數位治理解決方案，例如，遠傳friDay影音以生成式AI打造推薦片單，點擊率較過去高出8倍，而此技術與導入經驗也可延伸，協助政府、企業、醫療院所打造有溫度的服務。（編輯：楊蘭軒）1130318