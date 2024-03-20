市場靜待Fed決策 亞股普遍收高、日圓續貶

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（中央社香港20日綜合外電報導）在美國聯邦準備理事會（Fed）貨幣決策出爐前，美國股市連續第2天創紀錄收高，亞股今天跟隨漲勢大多走揚。

在日本央行「日本銀行」（Bank of Japan）昨天罕見宣布升息後，日圓今天續貶。

法新社報導，市場廣泛預期美國貨幣決策官員將維持基準利率在20年來高點不變，投資人也正緊盯聯準會預測今年降息次數的利率意向「點陣圖」（dot plot）。

市場在今年初預測聯準會將降息6次之多，但美國近來公布一系列強勁的經濟數據，特別是指向通膨仍具黏性，已迫使投資人下修聯準會降息預期至3次。

這與聯準會去年12月的利率意向點陣圖預測一致。但外界擔心，決策官員可能被近來的經濟數據嚇到，導致今年只降息2次，或50個基點。

不過，華爾街投資人仍維持樂觀基調，科技股大漲帶動美國3大主要指數收紅，標準普爾500指數再創新高。

亞股方面，香港恆生指數小漲0.08%，收報16543.07點，上海證券交易所綜合股價指數上揚0.55%，收在3079.69點。

首爾、新加坡、威靈頓、馬尼拉股市均收高。雪梨、台北及雅加達股市則收跌。日本今天適逢國定假日「春分日」，股市休市1天。

在日本銀行昨天啟動17年來首次升息，並表示短期內不太可能再度升息後，日圓今天續貶。

日圓貶至164.7日圓兌1歐元，寫下2008年來最低水準；日本銀行與歐洲央行（ECB）的利率差仍過大。（譯者：洪啟原/核稿：嚴思祺）1130320