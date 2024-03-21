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台積效應 台中台南房屋買賣契應稅件數5年增約2成

2024/3/21 16:11
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（中央社記者張璦台北21日電）台積電效應，財政部統計處今天指出，台中市、台南市受惠於科技業擴廠帶動當地房屋需求，近5年買賣契應稅件數分別成長24.6%、17.3%，增幅遠高於其他4都。

所謂契稅，是當不動產所有權發生移轉時，比如買賣、贈與、占有、承典等，取得所有權、占有權、典權者需要申報繳納的稅款，為地方政府稅收來源之一。

財政部統計處今天發布統計通報指出，近年契稅實徵淨額及應稅件數多呈增勢， 民國110年受多數縣市調整房屋標準單價等房屋現值計算基準，全年實徵淨額新台幣177.8億元，創歷史新高，年增1成；111年因央行升息連帶衝擊房地市場交易，實徵數及件數同步緊縮，分別年減12.9%及8.1%。

財政部統計處進一步表示，112年8月新青安貸款上路，下半年徵收情況逐步轉佳，全年實徵158億元，年增2.1%。觀察今年1月至2月情況，房市交易持續穩定成長，契稅實徵26.8億元，為近28年同期最高，加上基期偏低，致增幅達4成，為近7年最大。

依契稅稅源來看，財政部統計處指出，107年至今年前2月，以買賣契為大宗，占實徵淨額及件數的8至9成；贈與契次之、約占實徵淨額5%至8%，但因小額稅額案件居多，占應稅件數達約2成。

財政部統計處表示，各縣市買賣契應稅件數主要集中在六都，112年合計將近24.9萬件，占全國逾7成，其中以新北市6萬件最多，台中市5萬餘件次之。

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同時，台中市、台南市受惠於科技業擴廠帶動當地房屋需求，近5年買賣契應稅件數分別成長24.6%、17.3%，遠高於其他4都。

若以契稅申報金額級距細分，財政部統計處指出，各縣市均以10萬元以下小額申報案件為主，占比多在8成以上；10萬至100萬元申報案件中，桃園市、台中市等地區隨公共建設陸續完工，新屋推案量增加，近5年增幅在6成上下，而台南市因112年平均地權條例修法，112年件數與107年相比，減少近4成；100萬元以上大額案件因件數較少，各縣市增減幅度波動相對較大。（編輯：林興盟）1130321

#台中市
#財政部統計處
#台南市
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