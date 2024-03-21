南僑：急凍熟麵後市看好 將新增第3條產線

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（中央社記者何秀玲台北21日電）油脂大廠南僑今天受邀參加法說會。南僑總裁李勘文表示，子公司皇家可口擬在台申請上市櫃案，須經今年5月股東會通過，再召開董事會進行股權稀釋等，若上市櫃將對擴廠和人才招募具正面效益。

此外，南僑急凍熟麵業績亮眼，目前中壢廠有2條產線，且產能滿載，預計增加第3條產線，並將該廠米飯產線移至泰國，以新建急凍熟麵產線，今年已啟動計畫，2025年投產。

皇家可口旗下擁有老字號「杜老爺系列冰品」及頂級「卡比索皇家俄羅斯冰淇淋」雙品牌，李勘文表示，除了冰品之外，也將急凍熟麵等業務併入該公司；皇家可口的年營收約新台幣20多億元，近年都有獲利，去年賺新台幣3億多元。

他說冰品仍有很大機會，大者恆大，通路也占有一席之地；杜老爺冰淇淋持續與立頓及頂級巧克力品牌GODIVA合作，並外銷海外，表示生產水準可走出台灣市場。代工全家銷售的霜淇淋，以當令食材推陳出新，挹注營收成長。

而中壢廠米飯產線將移至泰國，主要考量原物料優勢，以及稅務有利，外銷至美國也有優勢；急凍熟麵目前有許多餐廳都有使用，對於未來市場持續看好，不過因中壢廠2條產業產能滿載，米飯產線遷到泰國後，該廠將新增急凍熟麵第3條產線。

南僑去年營收為營收為227億元，年增10.7%，創下歷史新高，稅後純益為10.41億元，年增86.1%，每股純益（EPS）4.2元。

南僑也公告2月自結獲利為9696.5萬元，年增391.86%，EPS為0.39元。今年前2個月自結獲利為2.14億元，年增328.08%，EPS為0.86元。（編輯：潘羿菁）1130321