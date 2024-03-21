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聯準會維持今年降息3次預測 亞股隨美股勁揚

2024/3/21 19:17
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（中央社香港21日綜合外電報導）儘管近期數據顯示美國通貨膨脹率反彈，但美國聯邦準備理事會（Fed）仍預期今年將3度調降利率。美國股市三大指數昨天應聲再創新高，亞洲股市今天跟進，收盤普遍勁揚。

法新社報導，美國通膨率2022年飆上數十年高點後，去年顯著下降朝美國央行的2%目標接近；但今年前2個月數據又反彈，引發外界擔憂聯準會可能下修其利率趨勢預測。

所幸聯準會官員在召開備受關注的最新貨幣政策會議後，除了讓利率連5凍，公布的利率預測點狀圖也與去年12月相同，顯示今年底前料降息75個基點（3碼）。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在會議後發言表示，儘管「通膨率仍然過高」，但近期數據「其實並未改變整體態勢，即通膨率持續逐漸朝向2%降低，但一路上偶爾顛簸」。

美國央行決策官員顯然仍懷抱信心，認為他們將借貸成本連番調升達到20年高點後，物價漲勢終將受到控制，同時不致對美國經濟造成太大傷害。

在亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）等科技類股應聲上漲帶動下，華爾街股市三大指數昨天收盤攜手攀上歷史新高水準。

火爆買氣延續至今天亞股市場，其中東京股市大漲2.0%至空前高點。因美國利率看跌，引發美元兌主要對手貨幣匯價回落，舒緩一些日圓走貶壓力。

香港股市收高1.9%，雪梨、首爾、台北、新加坡、威靈頓、馬尼拉、曼谷和雅加達股市同樣全都收漲。但上海股市收盤小跌0.1%。（譯者：張正芊/核稿：嚴思祺）1130321

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