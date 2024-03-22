統一超「OPEN將」形象IP圈粉 每年創造上億營收

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（中央社記者何秀玲台北22日電）統一超旗下企業IP「OPEN將」，跨圈換粉再有動作，今天宣布首度攜手連鎖牛排品牌Texas Roadhouse，以相關諧音到店推出優惠活動；近期也與故宮合作推聯名視覺商品，帶動相關類別業績成長逾2成，換粉經濟效益再升級。

統一超的「OPEN將」被文創IP業者認為，是台灣少數經營最成功的企業形象IP之一，為統一超在2005年7月所催生，是台灣超商首度推出的企業代言玩偶，與消費者互動與溝通，衍伸出的周邊商品，甚至可創造出上億元營收。

統一超表示，「OPEN將」自2005年起便透過與商品、服務、跨產業授權、生活休閒活動等異業結合，開發商品涵蓋玩具、文具、日用品、食品和飲料等多元化類別，至今已推出逾千種周邊商品，平均每年可成功創造逾億元商機。

此外，掌握「OPEN將」周邊的「粉絲經濟」，自2006年起舉辦OPEN!大氣球遊行，不僅規模為全亞洲最大，每年平均吸引逾10萬人參與，並帶來周邊商品銷售超過新台幣百萬元的商機。

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統一超指出，旗下7-ELEVEN經營不同類型肖像IP，包括肖像聯名店、OPEN家族肖像多領域拓展、持續開發不同類型肖像周邊商品、並與國際知名IP包括三麗鷗家族、SNOOPY、漫威等發展聯名商機，創造流量商機。

自2019年開設首間肖像主題店，已累計包含OPEN!家族、三麗鷗、寶可夢、卡娜赫拉的小動物、航海王等12種IP，平均帶動來客數比一般店型多1成，全台包含外島地區至2023年底突破百間店里程碑。（編輯：林淑媛）1130322