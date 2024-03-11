統一本業旺統一超瘋展店 2月營收齊創同期新高

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（中央社記者何秀玲台北11日電）食品龍頭統一今天公告2月營收為新台幣478.99億元，年增17.79%，創歷年同期新高。統一指出，主要受惠於食品本業以及轉投資小金雞統一超成長，加上量販店家樂福併入營收所致。

統一本業持續推出新品衝營收，今年2月底宣布推出機能性麵粉，提高烘焙品膳食纖維與蛋白質含量，要搶進健康取向烘焙市場。

統一轉投資統一超今天也公告，2月營收為新台幣259.16億元，年增12.04%，創下歷年同期新高；台灣7-ELEVEN展店截至2月底，已達6915家，突破6900家，和去年同期店數6702家相比，淨增加213家。

統一超也指出，台灣7-11線上線下策略結合鮮食、咖啡、霜淇淋、思樂冰、國際精品專櫃等商品開發力，搶攻春節假期、開工開學、元宵節、情人節等需求。

統一超轉投資事業，包括菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克、黑貓宅急便等均表現亮眼，挹注營收成長。

此外，統一併購家樂福於2023年中完成交割，家樂福營收也開始併入統一營收。統一2024年3月初公告，家樂福向台糖租賃台南土地使用權，擬經營商場，而家樂福未來首要目標是量販加上超市，要開至500家店。（編輯：楊凱翔）1130311