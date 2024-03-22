國票金魏啓林：央行升息影響不大 營運有望漸入佳境

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（中央社記者蘇思云台北22日電）國票金董事長魏啓林今天表示，央行昨天意外升息半碼，但對金融機構影響不大，升息也有利擴張利差空間。未來美國降息週期啟動後，外幣成本下降、損益表獲利逐漸改善，期待授信跟債券雙引擎可帶動業務成長，國票金今年營運有望漸入佳境。

國票金今天舉行法人說明會，由魏啓林主持。魏啓林表示，去年全球利率環境變化下，對於利基型、資產管理型金控是很挑戰的一年，不過國票金交出比2022年更好的成績，2023年稅後淨利達20億27萬元，年成長達55%，累計每股稅後純益（EPS）為0.58元。

魏啓林表示，先前美國快速升息，導致金融機構帳上債券其他綜合損益部分面臨評價減損，盈餘必須提列特別盈餘公積，導致去年無法配發股利。美國升息告一段落，公司也布局長期債券，慢慢可把評價減損大幅迴轉，國票金今年可分配股利是盈餘加上先前特別盈餘公積迴轉部分，可分配盈餘達33億6792萬元。

外界關注股利政策，魏啓林指出，考量股東利益、法人投資需求與同業盈餘分派趨勢，今年業績展望仍佳，在不影響金控財務結構與資本適足的狀況下，董事會通過配發現金股利每股0.73元，股票股利每股0.246元，合計0.976元，提報後續股東會。

魏啓林指出，國票金未來股利政策會兼顧公司成長、殖利率等，採取現金股利跟股票股利並行作法，不過，仍以現金股利為優先。

展望今年景氣，魏啓林表示，受到AI產業蓬勃發展、股市活絡影響，主計總處評估台灣今年總體經濟「內熱外溫」。

央行昨天意外宣布升息半碼（0.125個百分點），魏啓林表示，主要是反映國內工資調整、4月電價調漲下，台灣消費者物價指數（CPI）有慢慢上揚壓力，也滿足央行選擇性信用管制的最後一道工具，對房價有一定控制效果，加上避開選舉的敏感時刻，「央行這次升息可說是一舉三得」。

魏啓林觀察，央行升息半碼可視是預防性升息，「有宣示性效果」，對金融機構影響不大，升息雖對產業發展「短空」，但金融機構以授信為主，拉長時間，升息有利擴張利差空間，可說是「長多」。

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魏啓林指出，市場預估美國聯準會（Fed）今年可能降息3次，也對先前布局的優質債券可帶來好的效果，未來美國降息週期啟動後，外幣資金成本下降、損益表上獲利會逐漸改善，期待授信跟債券雙引擎可帶動業務成長，國票金正走出大環境的不利因素，今年營運可說是漸入佳境。

國票金表示，今年也新設立國內租賃公司，希望可以延伸授信客戶資源以及綠能融資業務，有利於提供中小型企業多元靈活融資服務。（編輯：潘羿菁）1130322