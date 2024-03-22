美經濟數據澆熄降息樂觀預期 亞股普遍收低

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（中央社香港22日綜合外電報導）美國最新公布的經濟數據依然強勁，再度引發通膨疑慮，澆熄市場對於美國聯邦準備理事會（Fed）將在今年降息3次的樂觀預期。受此消息衝擊，亞洲股市今天普遍收低。

法新社報導，儘管有資料顯示美國1月和2月的物價續升，但市場密切注意的聯準會利率預測點陣圖（dot plot projection）顯示，聯準會今年預料將會降息3次，帶動美股在內的全球股市昨天普遍收漲。

不過，最新公布的產業資料顯示，美國2月成屋銷售戶數攀升至1年來最高，顯示買方已習慣利率高漲的環境。同時，美國初領失業救濟金的人數在歷史低谷附近徘徊，強化美國勞動市場依然緊俏的看法。

美國最新出爐的製造業採購經理人指數（PMI）也回升，且升幅大於市場預期。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師警告說，「這可能導致聯準會啟動降息的時程比市場預期更慢」。

美國商務部一位高階官員昨天在國會聽證會中說，遭美國制裁的中國公司中芯國際，如果確實為華為智慧手機Mate 60 Pro生產先進製程晶片，「可能」違反美國的出口規定。

在亞股方面，香港恆生指數今天收跌2.16%，報16499.47點，上海證券交易所綜合股價指數小幅下挫0.94%，收報3048.03點。

雪梨、新加坡、首爾及馬尼拉股市均收跌。東京、台北及威靈頓股市小漲作收。（譯者：洪啟原/核稿：陳正健）1130322