升息難阻貶值 新台幣爆量重挫1.26角進逼32元

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（中央社記者潘姿羽台北22日電）台灣央行21日宣布升息半碼，市場大感意外，但不敵強勢美元壓境，新台幣匯率隨亞幣下挫，今天爆量下殺，收盤收31.958元，重貶1.26角，改寫逾4個月新低，台北及元太外匯市場總成交金額放大至24.115億美元。

匯銀主管分析，台灣央行升息半碼（0.125個百分點），照理來說，可縮小利差因素，加上美國聯準會維持今年降息的路徑，原本預期新台幣可以稍微止貶，今天反而爆量下殺，主要有兩因素。

匯銀主管指出，首先，美國聯準會（Fed）利率按兵不動，點陣圖維持今年降息3次的看法，確實讓市場情緒振奮，但同時美國經濟數據亮眼，聯準會也上修美國經濟成長率，使得美元指數獲得支撐。

其次，人民幣大幅度貶值、跌破7.2元價位，亞幣士氣低迷，新台幣只能跟貶，與台股走勢脫鉤。新台幣兌美元今天以31.85元開出後，迅速跌破31.9元，盤中最低觸及31.977元，進逼32元整數大關。

新台幣今天同步收週線，本週累計貶值3.65角或1.14%，週線連2黑。

外匯交易員分析，台股已經漲了一大段，順利站上2萬點大關，近期不排除外資持續獲利了結並匯出，令新台幣承壓，測向32元大關；不過時序接近月底，出口商拋匯需求出籠，應可適度提供支撐，短線人民幣走勢、外資動向是牽動新台幣匯率的關鍵，但方向上應該還是偏弱整理。（編輯：楊凱翔）1130322