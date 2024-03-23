找出吃電怪獸 電信三雄掀節能大作戰

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（中央社記者江明晏台北23日電）電價拍板上漲，電信三雄為用電大戶，合計3家企業約占台灣0.9%的總用電量。因應電價調漲，電信業啟動節能大作戰，針對耗電最大來源的基地台與機房導入智慧節電措施，並擴大再生能源使用比例，盼將危機轉化爲節能商機。

電信產業為用電大戶，根據2022年企業永續報告書顯示，中華電當年用電量達13.6億度電、遠傳電信達6.3億幾度，台灣大哥大5.8億度，電信三雄合計使用近26億度電，業界推估約占當年台灣整體用電量0.9%左右。

探究電信業電力使用來源，以遠傳為例，基地台占比高達75%，其次為機房占23%，遍布全台的門市其實僅占2%左右；相形之下，民眾通訊不可或缺的基地台確實是「吃電怪獸」。

4月起電價上漲後，勢必帶動成本攀升，國內電信業者並未一昧抱怨叫屈，反而普遍認知電價上漲是必然趨勢，近年電信三雄已如火如荼啟動節能大作戰，並端出初步成果。

電價上漲究竟會增加多少支出，中華電在2022年時，曾推估當年電價調漲8.4%後，一年將增加4億元左右的電費，今年影響幅度勢必更可觀。

不過，中華電董事長郭水義表示，近幾年中華電營收與獲利仍連年成長，今年營運也將挑戰7年新高，且不會有轉嫁到消費者、帶動電信費上漲的議題，「如何透過永續發展和數位轉型來降低對石化能源的依賴，才是更重要的課題」。

中華電設定科技減碳方針，在營運績效成長的同時，用電量從2020年的15億度電、2021年的14.2億度電，到2022年的13.6億度電，有逐年下降的趨勢；中華電今年更將規劃3G網路汰停，可達成每年節電約1億度貢獻。

同時，中華電持續打造C-RAN機房，集中管理各基地台信號處理單元（BBU），將降低用電量，大幅增加資源調度彈性。

此外，中華電是台灣唯一攜手日本電信NTT加入IOWN（創新光學與無線網路）全光化網路研發的電信業者，未來若能走出實驗室，放大落地規模，網路耗電量能將能大幅縮減至1%，對節電任務的推進大有助益。

在再生能源方面，中華電2023年採購已逾6900萬度電，去年董事會通過100MGW、20年期的企業購電協議（CPPA），未來會以「上升三角形」型態逐年提升綠電採購。

遠傳總經理井琪認為，台灣的電價比其他國家便宜很多，台電賠很多錢，業者可以理解漲價，但不太代表業者不會痛，「現在萬物齊漲，只有電信費不漲」，儘管會影響獲利和EPS，遠傳仍會「最大程度的承受，盡量不要轉嫁給消費者」。

在節能方面，遠傳採用許多節電措施，例如AI基地台選址精準布建，可極大網路效益，並以智慧混頻和休眠技術，最高可節省46%用電。

以2022年為例，遠傳投入新台幣1.1億元，打造基地台節能措施，節省1757萬度電，減少6149萬元的費用支出；機房也採用外氣節能技術，可降低秋冬空調用電達50%以上。

井琪表示，遠傳充分利用再生能源，「不是只依賴台電的電」，2022年再生能源使用量3183.24MWh，占整體用電比例逐年提升，2022年占0.49%，2023年占0.6%，預估2025年可達5%，2030年達30%。

台灣大哥大個人用戶事業群商務長林東閔表示，電價上漲不至於民不聊生，坦言全球通膨都漲翻天，台灣電價相對其他相似發展階段的國家，是相當便宜，「政府很辛苦，台灣電價算是最後一片淨土」，間接促成「台灣電價比別人低，網速比別人快」的優勢。

他指出，台灣大因應節能積極省電，除了合併台灣之星是「億度等級」的能源節省，並陸續執行門市節能、營運優化、物流車路徑優化等減少耗電、降低碳足跡的作為，近期也汰換進階高效能估計耗電量至少降低2到3成。

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在基站機房智慧節能方面，台灣大電信機房和基地台在2022年已節電564萬度，2022年再生能源總使用量達4.5%，預估2025年前再生能源就要達到10%占比，2030年目標達20%；且2023年IDC雲端機房再生能源使用率，更是大幅超標達成原先設定的30%目標，並可望在今年實現2030年100%使用綠電的承諾，提前6年達標。

在永續浪潮下，電信三雄已各自規劃清楚的節能減碳路徑，除了能在電價上漲成趨勢的狀況下，打造更強健的營運體質，相關的節能解決方案，未來放諸各項產業也都是龐大商機，有望化危機為轉機。（編輯：張良知）1130323