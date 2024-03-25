電子AI回檔 台股翻黑跌36點失守20200點
2024/3/25 13:48（3/25 14:11 更新）
（中央社記者鍾榮峰台北25日電）儘管中小型股為主的櫃買OTC指數勁揚、重電族群強勢，不過統一台灣高股息動能ETF（00939）持續破發，IC設計高價股、電子權值股和AI概念股回檔，台股尾盤翻黑，終場下跌36.18點，收20192.25點，失守20200點。
台股今天呈現區間震盪，終場加權指數20192.25點，下跌36.18點，跌幅0.18%，成交值新台幣3699.33億元；根據統計，今天台股成交值是2月27日以來單日低量。（編輯：張良知）1130325
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