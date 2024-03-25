疫後旅運強勁 星宇航空去年轉盈每股賺0.08元

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（中央社記者江明晏台北25日電）星宇航空受惠疫後旅運需求強勁復甦，並開闢8個新航點，2023年總營收224.72億元，年增568%，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元，疫後第一年即由虧轉盈。

星宇航空今天公布2023年財報，總營收新台幣224.72億元，較2022年增幅568%。其中，客運營收為197.47億元，年增率767%，貨運營收為15.95億元，年增率74%。

星宇航空指出，受惠旅運需求強勁復甦，並開闢8個新航點，且航網拓及北美，令客貨營收表現齊揚，在疫後第一年即由虧轉盈，小幅獲利，稅後淨利1.49億元，每股盈餘0.08元。

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星宇航空表示，目前共25條定期航線，包含桃園出發23條及台中出發2條，東北亞地區旅遊熱度持續高漲，國人旅日人數已與疫情前水平相當，同時，星宇航空積極建置跨洲中轉航網，透過增班及優化班表時刻，穩健提升東南亞航線載客率表現。

展望今年，星宇航空表示，營運策略將深耕轉機市場、強化航網、提升經濟規模及盈利，同時加深航空同業合作，延伸航網版圖以滿足旅客需求。（編輯：楊凱翔）1130325