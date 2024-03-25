AI需求挹注機械零件出貨 前2月批發業營收同期次高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部今天公布2月批發業營收翻黑、年減4.2%，但表現仍優於預期，主因為AI人工智慧需求，挹注機械器具等零組件出貨動能，推升前2月批發業營收達新台幣1兆9383億元，創歷年同期次高紀錄，經濟部估批發業首季將恢復正成長。

經濟部今天公布今年2月批發業營業額8252億元，年減4.2%，主因農曆春節落點差異，工作天數較去年同期少，但受惠新興應用需求續旺，抵銷部分減幅。

累計前2月批發業營業額為1兆9383億元，較去年同期增加9.1%，其中機械器具批發業受惠AI、高效能運算等新興科技應用需求擴增，挹注相關零組件出貨動能，前2月營收為8656億元，創歷年同期新高，年增20.3%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，前2月批發業表現優於預期，主因為AI商機挹注，預估3月、第1季批發業營收將恢復正成長。

經濟部表示，前2月食品、飲料及菸草批發業營收達2117億元，同樣創下同期新高，年增4.7%，主因下游通路商及餐廳提高備貨數量所致。

進一步觀察批發業其他行業別，汽機車批發業因下游經銷商積極促銷，拉貨力道提升，年增4.7%；建材批發業年增3.2%，主因國際鋼價上漲，以及受惠於衛浴五金等零組件外銷訂單增溫。

藥品及化粧品批發業則因去年同期部分疫苗及藥品進口數量較多，墊高比較基期，年減4.1%。

根據經濟部預估，批發業受惠AI、高效能運算等新興應用續強，加上國內消費動能穩定增長，預估營業額年增率將轉為正成長，3月營收估為1兆804億至1兆1111億元，年增5.8%至8.8%，累計首季將年增7.9%至9%。（編輯：楊凱翔）1130325