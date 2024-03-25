更多編輯台推薦新聞：
NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效
科技

NASA在國際太空站做實驗細胞結構更純粹 可助抗癌藥更有效

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命
產經

電子垃圾變城市礦山 神奇配方水掀綠色材料革命

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化
運動

野球革命公開中職進階數據 效仿「魔球」情蒐分析促國球再進化

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂
國際

莫斯科音樂廳恐攻 ISIS-K與俄羅斯新仇舊恨一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧1/300
首頁 / 產經

AI需求挹注機械零件出貨 前2月批發業營收同期次高

2024/3/25 21:40
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉千綾台北25日電）經濟部今天公布2月批發業營收翻黑、年減4.2%，但表現仍優於預期，主因為AI人工智慧需求，挹注機械器具等零組件出貨動能，推升前2月批發業營收達新台幣1兆9383億元，創歷年同期次高紀錄，經濟部估批發業首季將恢復正成長。

經濟部今天公布今年2月批發業營業額8252億元，年減4.2%，主因農曆春節落點差異，工作天數較去年同期少，但受惠新興應用需求續旺，抵銷部分減幅。

累計前2月批發業營業額為1兆9383億元，較去年同期增加9.1%，其中機械器具批發業受惠AI、高效能運算等新興科技應用需求擴增，挹注相關零組件出貨動能，前2月營收為8656億元，創歷年同期新高，年增20.3%。

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，前2月批發業表現優於預期，主因為AI商機挹注，預估3月、第1季批發業營收將恢復正成長。

經濟部表示，前2月食品、飲料及菸草批發業營收達2117億元，同樣創下同期新高，年增4.7%，主因下游通路商及餐廳提高備貨數量所致。

進一步觀察批發業其他行業別，汽機車批發業因下游經銷商積極促銷，拉貨力道提升，年增4.7%；建材批發業年增3.2%，主因國際鋼價上漲，以及受惠於衛浴五金等零組件外銷訂單增溫。

藥品及化粧品批發業則因去年同期部分疫苗及藥品進口數量較多，墊高比較基期，年減4.1%。

根據經濟部預估，批發業受惠AI、高效能運算等新興應用續強，加上國內消費動能穩定增長，預估營業額年增率將轉為正成長，3月營收估為1兆804億至1兆1111億元，年增5.8%至8.8%，累計首季將年增7.9%至9%。（編輯：楊凱翔）1130325

#AI
#經濟部
#黃偉傑
#經濟部統計處
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
工研院開發氫氣計量監測技術 打造用氫安全防護網
172.30.142.18