弘凱：中國車用LED庫存偏高 南通廠設備延後投入

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（中央社記者潘智義台北26日電）發光二極體（LED）廠弘凱光電副董事長吳志明今天表示，中國車用市場庫存意外偏高，所以廠區建物已完工的南通廠，將暫緩機器設備、無塵室的建置，期盼一投入即可獲利。

弘凱光電今天舉行法人說明會，吳志明說明中國車用LED市場庫存雖高，但下半年有機會逐步去化，所以下半年營運表現可望優於上半年，全年表現也樂觀期待；南通廠內部設備將配合市況，採逐步建置方式來建置；因規模遠大於深圳廠，未來可望取代深圳廠成為主要生產基地，而深圳廠則轉以研發線為主，但也不排除選擇適當產品生產。

吳志明解釋，去年中國車市看起來還不錯，但12月卻發現庫存很高，因此不宜擴充新產能；今年第1季仍在觀望，所以暫緩南通廠的投入進度，但深圳廠的產能利用率依然很高，約7至8成。

他說，現階段看好車用氛圍燈市場，抬頭顯示器用LED市場也逐步擴充；車用產品占營收比重可望朝50%邁進。車外所需LED以傳統油車較多，新能源車以內部所需LED為主。

弘凱光電總經理曾智宏表示，去年第4季營收當中，智慧感測占56.67%、車用光源40.63%、新型顯示2.29%；中國電動車占全球約55%，看好車用相關應用市場。（編輯：楊蘭軒）1130326